Dataizam – religija elektronskog sveta, Dejan Cvetković, Microsoft | BIZIT2020

“Danas je moć znati kojim informacijama pristupiti”, izjavio je Dejan Cvetkocić, CTO, Microsoft Development Center, Serbia, na nedavno održanoj BIZIT konferenciji. Dejan se obratio putem video linka malobrojnim prisutnim posetiocima u sali kao i online publici koja je pratila preko live strima sa temom pod nazivom „Dataizam – religija elektronskog sveta”.

Zavisnost od ogromne količine podataka uslovila je potrebu za njihovim strukturiranjem i pretvaranjem u upotrebljive informacije koje postaju „elektronska mudrost”. “Data driven modeli danas zauzimaju veliku pažnju poslovnog sveta. Prvi problem sa podacima je mesto – gde se čuvaju. Drugi problem – ko će da obradi sve podatke. Memorije i procesorske snage nikad dosta, međutim cloud omogućava dovoljno memorije i obezbeđuje da ne postoje granice kada je neophodna kompjuterska snaga”, rekao je Dejan i savetovao da “memoriju i procesorsku moć treba iznajmljivati a ne kupovati jer se stalno unapređuje. Ono što danas kupite, jako brzo mu pada vrednost i zato to treba stalno iznajmljivati.”

Govoreći o tehnologijama koje su značajno menjale život Dejan je rekao “Pojava iPhone-a je definitivno najvažnija tektonska promena iz oblasti informacionih tehnologija prevashodno zbog toga što je bio fokusiran na veliki broj korisnika i stavio je internet u naše džepove. iPhone je takođe uređaj koji je na neki način ubrzao sledeći tektonski poremećaj koji je pojava cloud računarstva. Naredna tektonska promena koju svakako očekujemo je kvantno računarstvo koje će neverovatno da ubrza procesiranje do neslućenih granica.”

Da li će AI dovesti do gašenja kvalitetnih profesija?

Osvrćući se na pitanje koje se danas postavlja vezano za inteligenciju i svest to jest da li je inteligentan entitet taj koji mora biti svestan Dejan smatra da se bolji algoritmi mogu kreirati bez svesti. “Dovoljna je neograničena količina podataka, vezana za jedan domen i neograničena mogućnost procesiranja kroz algoritme koji sami sebe popravljaju, a to sve danas postoji kroz cloud. Stoga, digitalni algoritmi daleko prevazilaze mogućnosti koje poseduje čovek, jer ljudsko znanje i pamet nisu ništa u odnosu na mogućnost digitalnih algoritama i njihovih proizvoda.” Govoreći o biotech-u Dejan je rekao da je “vrlo izvesno da će digitalni algoritni prevazići biohemijske algoritme kao i da će digitalni algoritmi biti u poziciji da uče na osnovu podataka biohemijskih algoritama. Baš svaka bolest biće izlečiva razvojem tačne i personalne medicine koja nastaje kao kombinacija biotech-a i infotech-a. Neće biti univerzalnih lekova, već tačno određenih za svaku jedinku. Dataizam zagovara slobodan tok informacija koje dovode baš do toga.”

Posebno je bilo interesantno postaviti pitanje da li će AI dovesti do gašenja kvalitetnih profesija, kao što su lekari ili inženjeri i šta će se desiti kada nas nesvesne mašine u potpunosti bolje spoznaju bolje nego što mi sami sebe poznajemo, Dejan je zaključio “Potrebno je da svi i javni i privatni sektor kao i biznis i IT industrija, rade zajedno na nečemu što se zove odogovorna veštačka inteligencija jer je to jedini način da putem polisa i politika pravila stavimo veštačku inteligenciju u našu službu zarad boljeg, lepšeg i kvalitetnijeg života.” Celo predavanje možete pogledati u video snimku ispod.

