DATUM 2019: Data centri, IT infrastruktura i poslovna rešenja

Završena je još jedna konferencija DATUM (DAni Tehnološkog UMeća) gde su učesnici mogli da se upoznaju sa hardverom, softverom i uslugama koji su motor digitalne transformacije. Ovaj skup je održan 16. i 17. aprila u hotelu „Crowne Plaza“ i okupio je preko 700 poslovnih ljudi: donosilaca odluka, menadžera, administratora, izvršilaca… Kredo ovogodišnje konferencije bio je kako se snaći u svojevrsnom „digitalnom vilajetu“. Odnosno, ako investirate u digitalizaciju- kajaćete se! A ako ne investirate- kajaćete se još više!

Prvog dana učesnici skupa mogli su da prate teme u vezi sa data centrima. Uvodno predavanje je održao Scott Roots (Uptime Institute) koji je govorio o najboljoj praksi prilikom upravljanja IT infrastrukturom. Zatim je Marcis Randa (Schneider Electric) održao predavanje o tome kako smo svedoci eksponencijalnog rasta količine podataka, a samim tim raste i potreba za data centrima i izgradnji hibridnih rešenja. Kako sa njima najbolje upravljati? Miloš Stoiljković (Enel PS) je potom govorio o Edge data centrima, a na kraju prvog bloka je Slobodan Stanković, direktor kompanije Vesimpex, istakao važnost standardizacije i upoznao je učesnike sa Tier standardima koji se koriste prilikom izgradnje data centara.

Posle pauze, Eric Maddison (Uptime Institute) održao je predavanje o temeljnom pristupu prilikom projektovanja i izgradnje Data centara koji je od presudne važnosti kako bi se predvideli budući zahtevi i potrebe korisnika. Igor Grdić iz kompanije Vertiv potom je opisao njihova rešenja i trendove prilikom projektovanja i izgradnje data centara. Miodrag Šepa (Enel PS) je zatim govorio o prefabrikovanim Data centrima i mogućnostima ovakvih sistema kao odgovora na brzo rastuće potrebe korisnika.

Posle još jedne pauze usledio je poslednji blok predavanja. Aleksandar Bukva (Vesimpex) govorio je o virtualizaciji IT infrastrukture, Srđan Milićević (Converex) upoznao nas je sa veštačkom inteligencijom i njenom primenom za upravljanje data centrima. Aleksandar Đurđević (Lanaco) govorio je o cloud rešenjima po meri korisnika i dodatnoj vrednosti koje nudi kompanija Lanaco. Goran Martić, direktor kompanije Netcast, održao je predavanje u kome je govorio o potrebi da se izmeni pristup izgradnji data centara. Takođe, istakao je i važnost hibridnih rešenja kao najbolje moguće opcije. Jelena Bukelić prikazala je zatim studiju slučaja o implementaciji Enel PS rešenja u kompaniji Orion telekom. Na kraju je Miodrag Kovanović (BICSI) govorio o teoriji, praksi i rizicima koji se javljaju u ovoj oblasti.

Drugi dan skupa bio je posvećen softverskih rešenjima. Prvo predavanje održao je Vladan Živanović (Euronet Worldwide), govorio je o deci novog doba, neizbežnim kalupima u koje ih svrstava obrazovni sistem, kao i rastućim promenama koje nameću drugačiji pristup upravljanju kako bi kompanije mogle da odreaguju na izazove koji dolaze iz okruženja. Zatim su Tatjana Lukić i Aleksandar Totović govorili o prednostima koje donose Dynamics 365 poslovne aplikacije sa naglaskom na velikoj primeni veštačke inteligencije i mašinskog učenja, kao i lakoći korišćenja koja proističe iz familijarnosti korisnika sa Windows okruženjem i aplikacijama.

Srđan Krčo, domaći pionir IoT rešenja, ispričao nam je gde se ona sve mogu iskoristiti: od poljoprivrede, industrijske proizvodnje pa do upravljanja „pametnim gradovima“. Poslednje predavanje u prvom bloku održao je Miloš Bošnjak (IIB) koji je govorio o hibridnim informacionim sistemima. Budući da živimo u vreme brzih promena hibridizacija je neminovnost. Suočavajući se sa ovim izazovima kompanija treba da odluči kako da uspostavi hibridni IS. Da li će to da bude „Frankenštajn“, stihijski sklopljeno biće od delova različitih ljudi koje je, i pored nekih prednosti, u životu uglavnom prilično disfunkcionalno. Ili možda „Ajron-men“ koji, pravilnom kombinacijom više tehnoloških rešenja, može da prevaziđe sopstvene nedostatke i funkcioniše kao „Supermen“- ideal kome svi težimo, a u praksi ne postoji.

Zatim je usledila kafe pauza, a u narednom bloku Dušan Krstajić (Infolink) govorio je o ulozi i važnosti Enterprise infrastrukture. Slobodan Dramićanin (AB Soft) upoznao nas je sa sigurnosnim (GDPR) izazovima prilikom implementacije ERP rešenja, a Dejan Kontić govorio je o workflow-DMS rešenjima u „panteonu“ softvera kompanije Datalab. Na kraju drugog bloka Aleksandar Milanov nas je upoznao sa pojmom mašinskog učenja, prediktivnom analitikom i načinima kako oni mogu da nam omoguće da „predvidimo budućnost“ i unapredimo poslovanje. Usledilo je nekoliko paralelnih sesija na kojima je bilo reč o savremenom poslovnom softveru, digitalnoj transformaciji i Industriji 4.0.

Sve vreme trajanja konferencije posetioci su mogli na štandovima izlagača da se upoznaju sa njihovim proizvodima i uslugama kao i da, iz prve ruke, dobiju neophodne informacije. Veliki broj posetilaca koji rade u različitim privrednim delatnostima doprineo je interaktivnosti. Ovo je bio sjajan način da se steknu nova znanja, podele iskustva, za upoznavanje a možda i početak nekih novih poslova. Željno očekujemo sledeće događaje u organizaciji kompanije Mineco, vodećih analitičara na domaćoj IT sceni, a iščekujemo i neke nove tekstove u želji da saznamo „kuda plovi (domaća) IT lađa“?

