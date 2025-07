Dave the Diver slavi dve godine – nove najave, odlaganja i povratak Godzille

Dave the Diver, omiljeni indie hit koji kombinuje istraživanje podvodnog sveta i upravljanje sushi restoranom, proslavio je svoj drugi rođendan. Tim iz studija Mintrocket obeležio je jubilej specijalnim videom u kojem su otkrili planove za budućnost igre. Iako ima poneka loša vest, većina najava će sigurno obradovati fanove.

DLC “In the Jungle” odložen, ali stižu druga iznenađenja

Najveće razočaranje odnosi se na dugo najavljeni In the Jungle DLC, koji je prvobitno trebalo da se pojavi do kraja 2025. godine. Studio sada navodi da se njegovo lansiranje verovatno pomera za 2026. godinu. Ipak, da bi se fanovima ublažilo čekanje, u igru se vraća popularni Godzilla DLC, koji će ponovo biti dostupan besplatno na svim platformama — i to do kraja 2026. godine.

Pored toga, DLC Ichiban’s Holiday ostaje dostupan tokom cele naredne godine, a nakon komentara igrača o ceni, ovaj dodatak će često biti na popustu.

Novi portovi i poboljšanja u pripremi

Igra je nedavno postala dostupna i na Epic Games Store-u, čime se širi na još jednu veliku platformu. Uz to, najavljen je besplatan upgrade za Nintendo Switch 2, koji će doneti bolji framerate i bolje performanse — očekuje se da ovaj update stigne u narednim mesecima.

Za one koji žele da bace pogled na sadržaj iz In the Jungle DLC-a, mogu pogledati prikaz u četvrtom minutu rođendanskog videa. Ukratko, iako jedan dodatak kasni, Dave the Diver jasno pokazuje da ne planira da uspori — i da njegovi najverniji fanovi mogu da očekuju još dosta morskih avantura.

Izvor: Engadget