David i Golijat ili BMS i DCIM, Vasilije Kodžopeljić, Schneider Electric | BIZIT2020

“Različiti timovi se često oslanjaju na različite podatke. Nema više potreba za beskrajnim excel tabelama”, izjavio je Vasilije Kodžopeljić, SEE ITD Service Sales Director u kompaniji Schneider Electric, na nedavno održanoj BIZIT konferenciji.

Vasilije se obratio sa bine Kluba poslanika malobrojnim prisutnim posetiocima u sali kao i online publici koja je pratila preko live strima i govorio je o nečemu što je nazvao odnosom Davida i Golijata – BMS-u (Building Management System) i DCIM-u (Data Center Infrastructure Management). Dok DCIM upravlja uređajima infrastrukture, njihovim međusobnim vezama i kapacitetom data centra, dotle BMS koristi komunikacione protokole za nadzor i kontrolu mašinske i električne opreme zgrade. Kako to izgleda iz perspektive korisnika i da li je saradnja BMS-a i DCIM-a utopija ili stvarnost, na definitivne odgovore moraćemo da sačekamo još malo usled stalne evolucije ekosistema. “Glavni zadatak BMS-a je da aktivira alarme ako nešto izlazi iz određenih granica to jest nadzor i automatizacija čitavog objekta. DCIM je jedan od najvažnijih resursa koji obezbeđuje doslednost rada data centra to jest nadzor opreme u data centru, planiranje i implementacija”, rekao je Vasilije. Celo predavanje možete pogledati u video snimku ispod.

