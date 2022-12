Dead Island 2: Igra koja se igra uz pomoć glasa

Kada je izašla najava za Dead Island 2 developer Deep Silver je objavio da će biti prva koja podržava gaming preko digitalnog asistenta Alexa kompanije Amazon.

U pitanju je funkcija koja korisnicima omogućava da neku igra igraju samo uz pomoć glasovnih komandi, dakle bez džojstika. Nedavno se pojavio i trejler koji prikazuje kako sve to funkcioniše, a počinje tako što grupa građana koja je preživela apokalipsu pronalazi dodatak za igru Dead Island 2 – Alexa Game Control. Onda slede uputstva i primeri, recimo komanda „Hey zombie” koja privlači pažnju živih mrtvaca, dok “get me my ax” (daj mi sekiru) služi da se promeni oružje.

Tu su i druge komande, a i neka iznenađenja, budući da trejler ne otkriva sve. Igranje uz pomoć glasa zvuči zanimljivo, neobično, a sve što je za igru potrebno su slušalice s mikrofonom. Ostaje da se vidi kako sve radi, ali i kako izgleda igra na kojoj se radi već deset godina.

