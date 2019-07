Deepfake u filmskoj ulozi: „The Shining“ dobio novog glavnog glumca

Film „The Shining“ odavno se smatra kultnim ostvarenjem, klasikom, ali se, od kada se pojavio 1980. godine, mnogima po glavi vrzma pitanje: Šta da je glavnu ulogu odigrao neko drugi, možda Jim Carrey? Zahvaljujući deepfake tehnologiji to pitanje je dobilo svoj epilog, te dobro poznate scene sada izgledaju malo drugačije.

Zahvaljujući YouTube korisniku Ctrl Shift Face Carrey je zamenio Jacka Nicholsona, te postao junak Jack Torrance. Dok scenografija, te ostatak scena potiče iz originalnog filma, lice je savršeno zamenjeno, toliko savršeno da bi oni koji nikada nisu videli film poverovali da se radi o isečcima iz filma, te da je Jim oduvek i bio u toj ulozi.

Već je dobro poznato da deepfake tehnologija napreduje nezanemarljivom brzinom, te da korisnicima već neko vreme dozvoljava da lažiraju političke govore i porno filmove kojima dodaju omiljene poznate ličnosti. Tako su pokrenuta brojna moralna i etička pitanja, budući da se radi o sofisticiranom softveru koji bi uskoro mogao da omogući načine za manipulisanje istinom o kojima se ranije samo sanjalo u okviru naučno-fantastičnih scenarija. Sada se čini da bi deepfake mogao da utiče i na budućnost filmske industrije, budući da izgleda da glavni glumci u budućnosti neće morati ni da glume, već će biti dovoljno da reditelju ustupe skenove sopstvenog lica.

Kultna rečenica „All work and no play makes Jack a dull boy“ sada dobija još jedan sloj značenja, a horor film još jednu dimenziju strave, koja je realnija nego bilo koje čudovište.

Izvor: No Film School

