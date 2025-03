DeepSeek izazov

Hoće li iznenadni dolazak kineskog chatbot-a na svetsku AI scenu imati uticaja na američku dominaciju u oblasti veštačke inteligencije? Da li je DeepSeek bolji od ChatGPT-a?

Najnoviji kineski chatbot nosi naziv DeepSeek. To je besplatna AI aplikacija, koja je na sebe skrenula pažnju korisnika i svetske javnosti kada je broj njenog preuzimanja iz Apple-ove online prodavnice dospeo u sam vrh, nadmašivši po ocenama do tog trenutka mnogo popularnije aplikacija koje nude OpenAI, Meta, Microsoft, Google…

Zabrana uvoza kao glavni izazov

DeepSeek je kineska startap kompanija koja funkcioniše kao istraživačka laboratorija u kojoj uglavnom rade mladi diplomci i doktoranti s vrhunskih kineskih univerziteta. Kompaniju je u decembru 2023. godine u Hangdžouu osnovao IT inženjer Liang Wenfeng. Prethodno, on je učestvovao u osnivanju jednog od najvećih kineskih hedž fondova High-Flier. Fond se bavi kvantitativnim trgovanjem na bazi veštačke inteligencije, koja analiza finansijskih podataka radi donošenja optimalnih investicionih odluka.

Po tvrdnjama kreatora, razvoj DeepSeek-a koštao je oko šest miliona dolara, što je gotovo nezamislivo u poređenju s milijardama dolara koje troše američke AI kompanije

Njegov stav u pogledu razvoja veštačke inteligencije i drugih tehnologija u Kini zasnovan je na tendenciji da Kina više ne treba da bude pratilac u razvoju tj. da imitira i kopira američku tehnologiju, već da razvija sopstvene, originalne sisteme i tako postane tehnološki samostalna. U takvim okolnostima Kina se oslonila na sopstvene snage i, u opštoj tendenciji preorijentisanja s tradicionalne proizvodnje na naprednu tehnologiju, veštačku inteligenciju proglasila glavnim prioritetom. Tako je u startap kompaniji DeepSeek nastala nova AI tehnologija zasnovana na sopstvenim resursima – nastao je model DeepSeek V3.

DeepSeek osvaja svet svojim otvorenim pristupom AI-ju

Čitav svet je impresioniran time što su troškovi za razvoj ove tehnologije neuporedivo manji u poređenju s razvojem aplikacija kao što je ChatGPT i ostali chatbot-ovi tog ranga. Suština je u tome što Kinezi nisu koristili napredne NVIDIA čipove, kao što je to slučaj kod chatbot-ova kompanije OpenAI. Tako nešto i nije bilo moguće, s obzirom na zabranu izvoza naprednih čipova u Kinu, koja je uvedena u septembru 2022. godine.

AI na sopstvenim resursima

U kompaniji DeepSeek najpre je 2024. objavljen prvi AI jezički model (LLM), a zatim, u maju 2024, prvi model DeepSeek AI aplikacije sa oznakom V1. Usledila je druga verzija DeepSeek-a V2. Bio je to svestrani jezički model namenjen programerima, naučnicima i poslovnim korisnicima. Značajna nadogradnja ovog modela publikovana je 20. januara 2025. pod aktuelnim nazivom DeepSeek V3. U odnosu na prethodnu verziju, u novom modelu poboljšana je arhitektura, efikasnost obuke, a ostvarene su i superiorne performanse u višestrukim testovima.

DeepSeek je kineska startap kompanija koja funkcioniše kao istraživačka laboratorija u kojoj uglavnom rade mladi diplomci i doktoranti s vrhunskih kineskih univerziteta. Pri razvoju nisu korišćeni napredni čipovi kompanije NVIDIA jer – nisu mogli da ih uvezu. Sistem su razvili sa mnogo manje para

AI model na kome se zasniva DeepSeek aplikacija nosi oznaku R1. Ima 670 milijardi parametara, što ga čini najvećim jezičkim modelom otvorenog koda do sada. Kako ističu njegovi kreatori, u matematici, kodiranju i rezonovanju ima iste mogućnosti (istog ranga po performansama) kao i OpenAI-ov model O1 koji pokreće ChatGPT. Po tvrdnjama kreatora, razvoj DeepSeek-a koštao je oko šest miliona dolara (tačnije 5,6 miliona), što je gotovo nezamislivo u poređenju s milijardama dolara koje troše američke AI kompanije za realizaciju svojih chatbot-ova. Vodeći AI modeli na zapadu koriste oko 16.000 specijalizovanih čipova, dok kompanija DeepSeek tvrdi da je AI model R1 obučen sa 2.000 takvih čipova i hiljade čipova niže klase, pa je logično da mora biti znatno jeftiniji.

DeepSeek vs ChatGPT

DeepSeek je obučen da daje efikasne odgovore na pitanja korisnika, uz (podrazumeva se) izbegavanje nezgodnih pitanja političke prirode. Cenzura kineske vlade predstavljaće značajnu kočnicu razvoju ove aplikacije. S druge strane, aplikacija je otvorenog koda, što budućim korisnicima daje mogućnost prila­gođavanja sopstvenim zahtevima i okolnostima.

Poređenje sa ChatGPT-jem

Prednosti DeepSeek modela su u efikasnosti i smanjenju troškova obuke, uz istovremeno zadržavanje visokog nivoa preciznosti u generisanju teksta. Treba naglasiti i činjenicu da se radi o jezičkom modelu otvorenog koda koji omogućava programerima i kompanijama da ga slobodno prilagođavaju svojim potrebama. Osim toga, DeepSeek koristi manje računarske resurse, što ga za korisnike čini isplativijim.

Najveća mana mu je ograničenje u vezi s političkim i društveno osetljivim temama (u skladu s kineskim regulatornim standardima), jer je obučen da izbegava odgovore na pitanja te vrste. ChatGPT i drugi modeli nemaju takva ograničenja, nude širi spektar informacija od DeepSeek-a, pa su pogodni za korišćenje mnogo širem krugu korisnika, uključujući profesionalce, istraživače i studente.

Pojava kineskog DeepSeek-a izazvala je pad akcija kompanije NVIDIA za 600 milijardi dolara u jednom danu, što je najveći gubitak u istoriji SAD. U međuvremenu je cena akcija ponovo porasla, ali još nije na nekadašnjem nivou

Kad su u pitanju cene, DeepSeek ima prednost – nudi besplatnu verziju, što je vrlo privlačno za startap i druge male kompanije. ChatGPT takođe nudi besplatnu verziju, ali uz ograničenja u brzini i kapacitetu. Za naprednije mogućnosti nude se plaćeni paketi za pojedinačne korisnike, kao i za kompanije i preduzeća koji žele integraciju AI modela u svoje sisteme. Za naprednije verzije i dodatne funkcije DeepSeek će takođe uvesti plaćene pakete, ali se očekuje da će oni biti dosta jeftiniji od ChatGPT-ovih.

Pozitivne i negativne reakcije

Pojava kineskog DeepSeek-a imala je i negativne posledice na američko tržište, pa je 27. januara došlo do rasprodaje akcija u velikim IT kompanijama. Zabeležen je pad akcija kompanije NVIDIA za 600 milijardi dolara u jednom danu, što je najveći gubitak u istoriji SAD. S prvog mesta najvrednijih kompanija sveta NVIDIA je pala na treće (iza Apple-a i Microsoft-a). U međuvremenu je cena akcija ponovo porasla blizu nekadašnjem nivou. Istovremeno je zabeležen i pad akcija evropskih proizvođača – akcije danskog proizvođača čip opreme ASML pale su za 10 odsto, a za 21 odsto akcije kompanije Siemens Energy koja pravi hardver za AI.

DeepSeek savršeno govori srpski… i zna sve o nama, osim godine osnivanja

Usledile su i mnoge pozitivne i negativne reakcije, pre svega od konkurencije. OpenAI je izrazio zabrinutost zbog potencijalne mogućnosti korišćenja njihovih modela za obuku DeepSeek-a. Iz tih razloga Microsoft i OpenAI ispituju mogućnost neovlašćenog pribavljanja podataka od strane grupe koja je povezana s kineskom startap kompanijom. Hoće li to dati neke konkretne rezultate, videćemo. Bilo je, naravno, i pozitivnih reakcija, a najznačajnije su da su konkurentske kompanije odmah prionule na posao u analizi open source AI modela.

Jedan od najvažnijih prednosti DeepSeek-a je transparentnost modela, što omogućava korisnicima da „vide“ proces razmišljanja sistema dok odgovara na postavljena pitanja

Ne može se sporiti da je DeepSeek s razlogom privukao opštu pažnju. Iako se može dogoditi da uskoro bude prevaziđen (po procenama za oko godinu dana), njegov značaj se ne može umanjiti, s obzirom na to da je postavio nove standarde u svetu veštačke inteligencije. Jedan od najvažnijih je transparentnost modela, što omogućava korisnicima da „vide“ proces razmišljanja chatbot-a dok im on odgovara na postavljena pitanja. To bi moglo da dovede do razvoja novih AI modela s potpuno novom interakcijom chatbot-a i korisnika.

Autor: Nadežda Veljković

