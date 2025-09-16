Deljenje teksta između Windows i Android uređaja postaje vrlo jednostavno

Ako ste ikada poželeli da tekst koji kopirate na računaru odmah bude dostupan i na vašem telefonu – uskoro bi to moglo da postane stvarnost.

Microsoft testira zajednički clipboard za Windows 11 i Android telefone.

Microsoft radi na novom clipboard sistemu koji će omogućiti automatsko deljenje teksta između Windows 11 računara i Android uređaja.

Kako funkcioniše?

Funkcija je primećena u najnovijem Windows 11 Dev buildu.

Potrebno je da oba uređaja povežete preko aplikacije Link to Windows.

Nakon toga, u podešavanjima Windowsa pojavljuje se nova opcija: “Access PC’s clipboard”.

Zanimljivo je da na Android strani nije potrebno ništa dodatno podešavati.

Koliko je stabilno?

Prema testovima sajta Windows Latest, funkcija već radi prilično dobro i sinhronizacija je gotovo trenutna. Ipak, pošto je još uvek u Dev fazi, očekuje se da će proći neko vreme dok ne stigne do zvanične verzije Windowsa. Microsoft će u međuvremenu ispeglati eventualne bagove.

Kada stiže za sve korisnike?

Iako tačan datum još nije poznat, jasno je da je reč o funkciji koja će olakšati svakodnevni rad – posebno onima koji često koriste i telefon i računar paralelno. Do tada, korisnici mogu da koriste aplikacije za mirroring kao privremeno rešenje.

