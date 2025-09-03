Dell podiže godišnje prognoze zbog buma u prodaji AI servera

Dell je povećao svoje godišnje prognoze prihoda i profita.

Napredni Nvidia čipovi su uticali na veću potražnju za serverima optimizovanim za veštačku inteligenciju što je povećalo prodaju u kompaniji Dell.

Iako su akcije Dell kompanije pale za oko 5% jer je prodaja u trećem kvartalu bila ispod očekivane, rastuča potražnja za AI serverima utiču na bolje prognoze.

Kompanija Dell očekuje 20 milijardi dolara prihoda u 2026. godini od isporuke AI servera, što je više od prethodne prognoze od 15 milijardi dolara. U drugom kvartalu je evidentirano 5,6 milijardi dolara a isporučeno rekordnih 8,2 milijarde dolara.

Kompanija je povećala svoju prognozu prihoda na između 105 i 109 milijardi dolara u odnosu na ranija očekivanja od 101 do 105 milijardi.

Dell očekuje prilagođenu zaradu po akciji od 9,55 dolara, što je više od prethodne koja je iznosila 9,40 dolara.

Čini se da je pred Dell kompanijom uspešan period.

Izvor: finance.yahoo.com