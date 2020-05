Dell Technologies “Remote Workforce” webinar o radu na daljinu

Dell Tehnologije imaju za cilj da kreiraju povezano radno okruženje kako bi osigurali svakodnevni kontinuitet poslovanja. Verujemo da rad na daljinu može da osnaži veću produktivnost uzimajući u obzir bilo koje mesto rada, da može da omogući dosledno iskustvo za korisnike i IT, kao i da obezbedi sigurnost korisnika i proširi je na kućnu kancelariju u svakom trenutku.

Poslovna sadašnjost i budućnost

Kao i do sada, Dell želi sebe da pozicionira kao esencijalnog pružaoca tehnoloških rešenja. Povezano radno mesto je ključni pokretač operativnog kontinuiteta u modernom dobu distribuirane, raspodeljene radne snage. Ono pomaže da se poboljša produktivnost i iskustvo time što pruža korisnicima siguran pristup podacima, aplikacijama i uslugama bez obzira na samu lokaciju korisnika.

Dell Tehnologije su ustaljeni lideri na polju poslovnih rešenja kućnih tehnologija i rada od kuće godinama, razvijajući i pružajući široki portfolio proizvoda i rešenja, kako bi korisnicima pomogli da omoguće rad na daljinu i time jedinstvene izazove pretvore u nove prilike za svoje biznise.

Pridružite se na webinaru kroz online sesiju “Remote Workforce” u sredu 20.05.2020. godine u 15 časova, koji je namenjen upravo ovim bitnim temama poslovne budućnosti i sadašnjosti.

Agenda i predavači na ovom jedinstvenom, besplatnom webinar-u:

Work from Home – how to set up a Professional Home office with the latest Dell Client Solution Portfolio koji će voditi Martyna Federkiewicz, Field Marketing Manager CS Adriatic&Bulgaria, Dell Technologies & Jelena Perko, CSG Sales Specialist, West Adria, Dell Technologies

How Workspace ONE Empowers remote workers? koji će voditi Rafal Drewelus, Commercial VMware Business Unit, Dell Technologies

Ready-to-work, factory Configuration devices improving End users Experience – Dell Services koji će voditi Thanos Tsakalos, Services Sales Manager Adriatic, Bulgaria&Romania

Pridružite se lako u jednom koraku kroz besplatno prijavljivanje putem ovog linka!

