Deset američkih država uvelo vozačku dozvolu za Apple Wallet

Apple novčanik menja način na koji Amerikanci koriste lične karte i vozačke dozvole.

Kompanija Apple je napravila još jedan korak ka budućnosti bez novčanika uvođenjem digitalnih vozačkih dozvola i državnih identifikacionih dozvola direktno u aplikaciju Apple Wallet. Ova funkcija sada je dostupna u deset američkih država i pruža mogućnost korisnicima iPhone i Apple Watcha da bezbedno čuvaju svoje dokumente zajedno sa kreditnim karticama i kartama za javni prevoz.

Digitalni dokumenti su dizajnirani sa više slojeva verifikacije, uključujući prepoznavanje lica i odobrenje DMV-a, Apple Wallet identifikacione karte čime pružaju praktičnost i poboljšanu bezbednost. Nova funkcija menja način na koji Amerikanci nosi i koriste sovje identifikacione dokumente.

Apple sistem digitalne identifikacije omogućava korisnicima da otpreme i sačuvaju bezbedno verziju svoje vozačke dozvole ili lične karte direktno u aplikaciji Wallet. Umesto nošenja fizičke kartice, pojedinci mogu da pokažu verifikovanu digitalnu verziju koristeći Face ID ili Touch ID autentifikaciju.

Ova funkcija je dizajnirana imajući u vidu bezbednost aerodroma i verifikaciju poslovanja. Trenitno je nejna upotreba prvenstveno ograničena na domaća putovanja i odabrane kontrolne punkove, ali Apple planira da proširi njenu funkcionalnost u bliskoj budućnosti.

Kompanija Apple je potvrdila da je najmanje još sedam država potpisalo sporazume o usvajanju ove funkcije. Zanimljivo je da je Japan prva država van Sjedinjenih Država koja je potvrdila podršku i najavila da će svoj sistem My Number Card integrisati sa Apple Walletom.

Izvor: timesofinfia.infiatimes.com