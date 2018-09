Deset godina Chrome-a

Google je svoj prvi internet pretraživač svetu predstavio pre 10 godina, 1. septembra 2008. godine. Istoga dana je na svojim stranicama objavio strip kojim pojašnjava sve prednosti njegove arhitekture – poput korišćenja „sandbox“ tehnologije izolacije pojedinih procesa, i tome slično. Prva javno dostupna verzija Chrome-a, beta verzija za Windows-e, u distribuciju je puštena dan nakon toga, 2. septembra. Prva službena stabilna verzija Chrome-a stigla je u decembru iste godine.

Nedugo po pojavi Chrome je zadobio simpatije korisnika svojom jednostavnošću i brzinom. Već za godinu dana u tržišnom udelu je prestigao Safari i Operu, a već tada primetan je njegov uticaj na kontinuirano sve lošiji Internet Explorer. Svog glavnog konkurenta, Mozilla-in Firefox, Chrome je po udelu prestigao 2011. godine, a ni godinu dana nakon toga postao je popularniji i od Microsoft-ovog IE-a.

Chrome je stigao na macOS 2010. godine, da bi se 2012. proširio i na Android i iOS. Od tada je, poslednjih šest godina, Chrome neprikosnoven kao vodeći internet pretraživač na svetu, kako na desktopu tako i na mobilnim uređajima. Trenutno je aktivna stabilna verzija Chrome-a 68, a kroz nekoliko dana postaće dostupna i verzija 69, u kojoj se svim korisnicima sprema prelazak na nov dizajn, a iz Google-a nam za ovaj utorak najavljuju i neko dodatno iznenađenje.

In case you couldn’t tell…it’s our birthday. Plus, we’ve got a surprise for you this Tuesday. #GoogleChrome pic.twitter.com/nkEEjFEHCB

— Google Chrome (@googlechrome) September 1, 2018