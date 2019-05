Deset godina od prvog tvita iz svemira

Pre deset godina na jučerašnji današnji dan (12. maja 2009.), NASA astronaut Michael J. Massimino je sastavio prvi tvit iz svemira dok je bio na misiji koja je tada još aktivnim Space Shuttle-om išla da „poseti“ svemirski teleskop Hubble.

Tokom priprema za misiju STS-125, koja je ujedno bila i poslednja prilika astronautima da nadograde Hubble, Massimino je počeo aktivno da koristi Twitter, tada ni tri godine staru društvenu mrežu. Na njoj je objavljivao informacije sa svojih treninga i s priprema za svemirsku misiju i šetnje orbitom, a namera mu je bila da objavi i poneki tvit iz same orbite. U tome je i uspeo pre deset godina, za vreme kruženja Zemljinom orbitom u Space Shuttle-u, a Massimino je tvitovao sledeće:

From orbit: Launch was awesome!! I am feeling great, working hard, & enjoying the magnificent views, the adventure of a lifetime has begun!

— Mike Massimino (@Astro_Mike) May 12, 2009