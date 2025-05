Detalji o novom „bezekranskom“ OpenAI uređaju

Misteriozni uređaj koji OpenAI pravi sa bivšim Apple dizajnerom Jony Ive biće džepne veličine, kontekstualno svestan, bez ekrana i neće biti naočare. Ive i izvršni direktor OpenAI-ja, Sem Altman, otkrili su detalje o projektu u internom pozivu osoblja koji je pregledao The Wall Street Journal, nakon što su objavili akviziciju Ive startapa za AI hardver, io, vrednu 6,5 milijardi dolara.

Altman je sugerisao da bi akvizicija mogla povećati vrednost OpenAI-ja za 1 bilion dolara i zamislio je da će iz partnerstva nastati „porodica uređaja“. Informacije o prvom uređaju, koji Altman planira da objavi do kraja 2026. godine, drže se u tajnosti otkako je njegov razvoj potvrđen prošle godine zbog zabrinutosti da će konkurenti pokušati da kopiraju proizvod pre nego što bude lansiran javnosti.

Altman je tokom poziva dao neke naznake koji oblikuju naša očekivanja, uključujući da će biti nenametljiv, potpuno svestan života i okruženja korisnika i da će služiti kao „treći osnovni uređaj“ koji bi osoba stavila na sto nakon MacBook Pro-a i iPhone-a. OpenAI već predviđa da će uređaj biti popularan, a Altman kaže da će se isporučivati „brže nego što je bilo koja kompanija ikada isporučila 100 miliona nečeg novog“.

Procureli poziv je takođe dao uvid u to šta uređaj verovatno neće biti — Altman je rekao da to nisu naočare i da Ive nije bio voljan da pravi nešto što bi trebalo da se nosi na telu, nakon što je nedavno kritikovao Humane AI Pin. Altman je takođe demantovao glasine da OpenAI razvija telefon. The Journal je ranije objavio da su Ive i Altman želeli da odviknu korisnike od ekrana, a Ive je u nedavnom intervjuu rekao da je njegov sledeći proizvod vođen suočavanjem sa „nenamernim posledicama“ povezanim sa iPhone-om.

Altman je tokom poziva rekao zaposlenima u OpenAI-ju da imaju „šansu da ovde urade najveću stvar koju smo ikada uradili kao kompanija“. The Journal izveštava da je Ive projekat nazvao „novim dizajnerskim pokretom“ i podsetio se svoje karijere u Apple gde je blisko sarađivao sa Steve Jobs pre njegove smrti 2011. godine. Sada kada je udružen sa Altmanom, Ive je rekao da je „način na koji smo se složili i način na koji smo mogli da sarađujemo bio dubok za mene“.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet