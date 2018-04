Deutsche Banka smenila generalnog direktora

Deutsche Banka smenila je generalnog direktora Johna Cryana i imenovala Christiana Sewinga na njegovo mesto. Nadzorni odbor banke objavio je da će generalni direktor John Cryan, koji je došao na to mesto 2015, otići krajem aprila. Kako je navedeno, Christian Sewing imenovan je za novog direktora i ta odluka odmah stupa na snagu.

Promena je objavljena na kraju vanrednog sastanka koji je završen kasno sinoć. Ugovor dosadašnjeg direktora Cryana trebalo je da traje do 2020. godine. Predsedavajući nadzornog odbora banke Paul Achleitner rekao je da je Sewing sa više od 25 godina u banci dokazao da je “jak i disciplinovan vođa” i da je odbor uveren da će Sewing i njegov tim moći “uspešno da vode Deutsche banku u novu eru”. On je rekao da je Cryan postavio temelje za uspešnu budućnost banke uprkos svom “relativno kratkom boravku” na mestu generalnog direktora i na tome mu se zahvalio. Achleitner je dodao da je posle “sveobuhvatne analize” nadzorni odbor došao do zaključka da im je potrebna nova dinamika u vođstvu banke.

Deutsche banka se borila sa padom prihoda, a vrednost njenih deonica je pala za gotovo trećinu ove godine. Vrednost deonica skočila je danas, posle objave o zameni generalnog direktora, za više od tri odsto na berzi u Frankfurtu. Kako se veruje potraga za novim generalnim direktorom i smenom Cryana počela je kada je banka prijavila godišnji gubitak od 500 miliona evra na kraju februara. To je usledilo posle gubitaka od 6.8 milijardi evra 2015. godine i 1.4 milijarde evra 2016. godine. Pre nego što je postao generalni direktor najveće nemačke banke, Cryan je bio predsednik za Evropu u singapurskoj investicionoj kompaniji Temasek i finansijski direktor švajcarske banke UBS.

Izvor: N1

Podelite s prijateljima

Tweet