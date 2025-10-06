Deveta eSecurity konferencija 2025: Četiri dana znanja, izazova i povezivanja

Deveta međunarodna eSecurity konferencija, u organizaciji Udruženja eSigurnost, uspešno je održana od 29. septembra do 2. oktobra 2025. godine u hotelu Mona Plaza u Beogradu. Ovaj jedinstveni regionalni događaj okupio je više od 270 stručnjaka iz oblasti informacione bezbednosti, IT-a, digitalne forenzike, upravljanja rizicima i srodnih domena, potvrđujući još jednom svoj status jedne od vodećih bezbednosnih konferencija u regionu.

Međunarodna eSecurity konferencija bila je posebna ove godine po broju i raznovrsnosti sadržaja – od tehničkih radionica i predavanja, do haking igara, interaktivnih panela i neformalnih druženja. Program je bio strukturiran u četiri tematski bogata dana: trening dan – Zero Day, dva dana konferencijskih predavanja – Conference Days i dan posvećen radionicama partnera i sponzora – Workshop Day.

Znanje, praksa i aktuelne teme

Tokom konferencije, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim trendovima, alatima i pristupima u borbi protiv sve sofisticiranijih sajber pretnji ktoz raznovrstna predavanja, radionice, hand-on demonstracije i panele. Teme su uključivale napredne tehnike napada i odbrane, razvoj i primenu veštačke inteligencije u bezbednosne svrhe, kako za napade od strane hakera, tako i za mehanizme odbrane, zatim bezbednost digitalnog identiteta, dark web, kao i kompleksne izazove u savremenim ICT okruženjima.

Posebno interesovanje izazvale su hacking igre kao što su Brzo sklapanje servera, Konfigurisanje Cisco NGFW i Hakovanje sveta, koje su učesnicima omogućile da testiraju svoje veštine u realnim uslovima i nauče nešto novo kroz timski rad i zdravu konkurenciju.

Na #ACK4LIFE treningu, fokusiranom na Cyber Threat Intelligence (CTI), polaznici su stekli dragocena praktična znanja i uvid u načine prepoznavanja i analize savremenih digitalnih pretnji.

Predavanja i govornici

Konferenciju je otvorio dr Igor Franc, predsednik Udruženja eSigurnost, podvlačeći značaj kontinuiranog obrazovanja i saradnje u oblasti informacione bezbednosti i uputio učesnike na mnogobrojne sadržaje ovogodišnej konferencije.

Među brojnim domaćim i međunarodnim predavačima posebno se istakao Rade Furtula iz kompanije Kaspersky, koja je i ove godine bila generalni sponzor događaja. U svom uvodnom predavanju, Furtula je govorio o realnim sajber napadima, modelima pretnji i efikasnim mehanizmima zaštite.

Pažnju učesnika konferencije posebno su privukle dve panel diskusije. U okviru jedne panel diskusije govorilo se o Upravljanju cyber rizicima i novim pretnjma, kao i o uticaju i izazovima koje donose nove tenhologije, a samim tim i novi rizici. Na drugoj panel diskusiji govorilo se o pretnjama koje donosi sve veća primena AI tehnologija, a postavljeno je i provokativno pitanje: “Da li je digitalni identitet mrtav?”

Jedna od posebnih i važnih sadržaja konferencije su i radionice renoniranih stručnjaka današnjice. Četvrti dan konferencije bile su prikazane 3 radionice, svakao od po 2 sata, gde su jedni od najboljih belih hakera prikazali prave napade i demonstrirali odbrabene metodologije i alate.

Networking i zajednica

Druženje, povezivanje i razmena iskustava su i ove godine bili važan deo konferencije. Učesnici su imali priliku da razgovaraju sa predavačima i kolegama iz industrije, kako tokom samog događaja, tako i u okviru večernjih okupljanja – uključujući organizovano druženje na splavu uz hranu, piće i muziku.

Kao i svake godine, svi učesnici konferencije dobili su ekskluzivne poklone organizatora i naših sponzora, a pored toga mnogoborjni pokloni su bili podeljeni učensicima tokom pauza i haking igara.

Pozitivna atmosfera, kvalitetan program i odlična organizacija dodatno su potvrđeni utiscima učesnika i predavača. Zahvaljujući pažljivo osmišljenim sadržajima i podršci sponzora i partnera, konferencija je ostavila snažan utisak i podigla standard za buduća izdanja.