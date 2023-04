Diablo 4 navodno ubija neke RTX 3080 Ti grafičke kartice

Novi izveštaji sugerišu da neke RTX 3080 Ti grafičke kartice rade užasno, ili čak umiru, dok su tokom vikenda igrale zatvorenu beta verziju Diablo 4.

Postoji nešto što možete učiniti da biste zaštitili svoju grafičku karticu od slične sudbine

U onome što se čini da je problem sličan onom kada je Amazonov MMO New World uništavao RTX 3090 GPU-ove, izgleda da Diablo 4 beta otkriva potencijalno fatalnu grešku u nekim vrhunskim Nvidia GPU-ovima. Na forumima Reddit-a i Blizzard-a, korisnici prijavljuju da im se tokom beta verzije monitori crne, ventilatori GPU-a rade punom brzinom i da im se sistem ponovo pokreće. Ponekad su ovi simptomi takođe praćeni kodom greške i mrtvim GPU-om, mada ne svaki put.

Čini se da većina korisnika pogođenih ovim problemom koristi RTX 3080 Ti grafičke kartice koje proizvodi Gigabyte, međutim, obim problema još nije poznat.

Malo je verovatno da će Diablo 4 biti uzrok samog problema, više nego katalizator za otkrivanje slabosti koja je možda već bila prisutna na pogođenim karticama. To je bio slučaj sa New World-om. EVGA je primetila loše lemljenje na seriji svojih kartica koje bi, kada bi radile pri ekstremno visokim brzinama kadrova i sa velikim opterećenjem — u tom slučaju tokom igranja New World-a — rezultiralo neuspehom.

Ako je to isto i ovde dok igrate Diablo 4, možda je na Gigabyte-u da reši ovaj problem, a ne na Blizzard-u. Blizzard takođe može odlučiti da ograniči maksimalnu brzinu kadrova u Diablo 4 kako bi pokušao da ne izlaže igrače svim mogućim problemima koji njihov hardver može imati.

Takođe se verovatno možete zaštititi od ovih problema, ali imajte na umu da bez svih informacija ne možemo biti previše sigurni koliko efikasne mogu biti ove mere. Ipak, na putu ka otvorenom beta vikendu Diablo 4, lepo je osećati se kao da postoji neka vrsta sigurnosne mreže za vlasnike RTX 3080 Ti.

Možete da ograničite brzinu kadrova u podešavanjima opcija igre da biste potencijalno smanjili opterećenje vašeg GPU-a, ali vredi da to uradite u okviru Nvidia podešavanja kako biste potpuno osigurali da vaš GPU ne radi na ivici.

Kako ograničiti brzinu kadrova u okviru Nvidia kontrolne table

Otvorite Nvidia Control Panel (desni klik na desktopu)

Pomerite se nadole do Manage 3D Settings

Promenite maksimalnu brzinu kadrova na On

Odaberite maksimalnu brzinu kadrova (brzina osvežavanja vašeg monitora će biti dovoljna)

Kliknite na Apply

Možda ćete morati da ponovo pokrenete igru ili ceo sistem da bi se promene primenile

Oni koji su pogođeni problemom traže povraćaj preko proizvođača, odnosno u ovom slučaju Gigabyte-a, i preporučujemo da pokušate isto ako se nađete u istoj situaciji. Još nije jasno kako će proces vraćanja funkcionisati za ovo, ili da li će Gigabyte besplatno zameniti te kartice, ali prvi korak bi bio da se svaki takav problem zvanično zabeleži. Gigabyte HQ je upoznat sa izveštajima i shvata ih ozbiljno, ali kompanija nije dala nikakvu zvaničnu izjavu.

Izvor: Pcgamer

Podelite s prijateljima

Tweet