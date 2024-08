Diablo sada u potpunosti možete da igrate u vašem browseru. 

Sada možete igrati originalni Diablo (i njegovu ekspanziju, Hellfire) u gotovo svakom web browseru na bilo kom računaru, sa uglavnom odličnim performansama i očekivanim kontrolama.

Sve to je moguće zahvaljujući projektu otvorenog koda objavljenom na GitHubu pod nazivom Diabloweb, koji sada kruži među programerima igara na mreži X.

U README datoteci na GitHub repozitorijumu projekta, programer projekta (d07RiV) napominje da je on zasnovan na DevilutionX, drugom projektu otvorenog koda koji je obavio veliki deo posla kako bi Diablo radio dobro na modernim operativnim sistemima. „Izmenio sam kod kako bih uklonio sve zavisnosti i izložio minimalni potrebni interfejs sa JS, omogućavajući igri da se kompajlira u WebAssembly,“ piše d07RiV. „Rukovanje događajima (posebno u menijima) moralo je biti značajno izmenjeno kako bi se uklopilo u JS model.“

Postavljanje je prilično jednostavno; samo posetite vebsajt, otpremite fajl i počnete da igrate.

Morate da aploudujete fajl, jer projekat ne uključuje Diablo fajlove za igru—moraćete da ih obezbedite u obliku DIABDAT.MPQ fajla iz Diablo direktorijuma za instalaciju.

Postoje tri legalna načina da dobijete ovaj MPQ fajl. Prvo, možete naravno posedovati fizičku kopiju originalne igre. Alternativno, možete kupiti igru na GOG-u, instalirati je i potom preuzeti fajl iz instalacionog direktorijuma.

Takođe postoji i shareware verzija Diabla, i možete izvući SPAWN.MPQ fajl iz nje, koji funkcioniše sasvim dobro. To nije puna igra, tako da je to više za one koji samo žele da je isprobaju.

Igra je očigledno primitivna u poređenju sa novijim nastavcima u seriji (ili čak sa Diablo II), ali je ipak zarazna i zabavna za igranje.

Izvor: Arstechnica

Podelite s prijateljima

Tweet