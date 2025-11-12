Digitalna transformacija privatnog zdravstva: Heliant povezuje pacijente, ustanove i osiguranja

Svet privatnog zdravstva prolazi kroz pravu digitalnu transformaciju. Pacijenti danas očekuju brze, jednostavne i personalizovane usluge – baš kao što su navikli u drugim sferama života.

U tom procesu, kompanija Heliant prepoznata je kao lider u razvoju rešenja koja donose novo iskustvo svim učesnicima u zdravstvenom sistemu.

Kroz tri ključna proizvoda – mobilnu aplikaciju za pacijente, Heliant Booking Tool i Heliant Cloud – Heliant gradi povezan, moderan i efikasan ekosistem koji omogućava digitalno zakazivanje, jednostavnu komunikaciju i sigurnu razmenu podataka između pacijenata, ustanova i osiguravajućih društava.

Mobilna aplikacija za privatne ordinacije – zdravlje nadohvat ruke

Nova Heliant mobilna aplikacija predstavlja moderni kanal komunikacije između privatnih zdravstvenih ustanova i njihovih pacijenata. Jednostavna i pregledna, omogućava korisnicima da u svakom trenutku budu u toku s najvažnijim informacijama – vestima, uslugama, obaveštenjima i lokacijama ustanova.

Trenutno je dostupna početna verzija aplikacije koja predstavlja prvi korak u stvaranju potpunog digitalnog iskustva za pacijente. U narednom periodu aplikacija će dobiti napredne funkcionalnosti – povezivanje sa e-kartonom u Heliant sistemu, kao i zakazivanje termina direktno iz aplikacije, uz podršku centralnog zakazivača Heliant Booking Tool.

Heliant Booking Tool: zakazivanje bez čekanja

Zamislite sistem koji funkcioniše poput pretraživača letova – samo što umesto avio-karata pronalazi slobodne termine za lekarske preglede. Upravo to radi Heliant Booking Tool, centralni zakazivač koji povezuje privatne zdravstvene ustanove sa osiguravajućim kućama.

Kroz intuitivan interfejs i napredne filtere, sistem u realnom vremenu prikazuje gde su dostupni termini za određenu uslugu, na željenoj lokaciji i u izabranom periodu. Proces zakazivanja tako postaje brži, jednostavniji i precizniji. Svakodnevno ga koriste pacijenti koji putem sajta mogu lako da zakažu pregled u poliklinici Euromedik i Očnoj bolnici Profesional – dr Suvajac.

Heliant Booking Tool razvijen je u saradnji sa softverskom kompanijom Medifit iz Slovenije. Trenutno je povezan sa Sava i Globos osiguranjem, a u planu je proširenje mreže partnera. Ovaj alat će uskoro biti integrisan sa Heliant Cloud platformom i mobilnom aplikacijom – što će pacijentima omogućiti samostalno zakazivanje bez posrednika.

Heliant Cloud: savremeno rešenje za privatne ustanove

Heliant Cloud je moćna platforma u oblaku, namenjena privatnim zdravstvenim ustanovama koje žele pouzdano, skalabilno i bezbedno IT okruženje. Omogućava potpunu digitalnu podršku poslovanju – od vođenja medicinske dokumentacije i planiranja resursa, do fakturisanja i saradnje sa osiguravajućim kućama – bez potrebe za lokalnim serverima i dodatnim održavanjem sistema.

Heliant Cloud će uskoro biti integrisan sa Heliant Booking Tool-om, tako da će ustanove koje koriste Cloud automatski postati deo šire mreže zakazivanja, dostupne osiguravačima i partnerima. Na taj način, ova platforma ne samo da unapređuje interne procese već ustanovu povezuje sa čitavim ekosistemom savremenog zdravstva. Integracijom mobilne aplikacije i Heliant Cloud-a sa centralnim zakazivačem, Heliant stvara digitalnu mrežu koja objedinjuje pacijente, ustanove i osiguravače u sistem koji je brz, siguran i jednostavan za korišćenje.

Heliant time postavlja nove standarde u digitalizaciji zdravstvenog sektora i svojim rešenjima donosi budućnost zdravstva – dostupnu već danas.

