Digitalna transformacija u Yettelu – Šta donosi korisnicima i biznisu?

Na 33. konferenciji „Telfor“ Yettel je predstavio proces digitalne transformacije iz perspektive telekomunikacionog operatera koji se transformiše u tehnološku kompaniju. Fokus panela bio je na unapređenju korisničkog iskustva kroz digitalne kanale, kao i na potrebama objedinjavanja telekomunikacionih i ICT usluga za poslovnu zajednicu.

Marija Stojanović, Saša Mijatović – Yettel Telfor

Kako transformacija izgleda iz ugla fizičkih korisnika i kako se Yettel aplikacija razvijala poslednjih godina govorila je Marija Stojanović, rukovodilac službe razvoja digitalnih platformi.

„Naša aplikacija danas ima više od 1,5 miliona aktivnih korisnika mesečno. Aktivnosti su raznovrsne, od plaćanja računa i parkinga do promene paketa i kupovine dodatnih usluga. Da bismo to postigli, promenili smo način rada, jer razvoj digitalnih proizvoda zahteva agilnost i stalno testiranje. Svaku inovaciju zasnivamo na analitičkim podacima i povratnim informacijama, što nam omogućava da procenimo jednostavnost i iskustvo korišćenja na osnovu čega odlučujemo o daljem razvoju. Rezultat je aplikacija sa visokom ocenom i iskustvo koje je personalizovano, brzo i pouzdano. Tako da digitalna transformacija za nas, pre svega, znači da korisnik dobija rešenja koja mu omogućavaju da sve obavi jednostavno i sigurno na jednom mestu“, rekla je Stojanović.

O poslovnim korisnicima govorio je Saša Mijatović, direktor za ICT rešenja u Yettelu, ističući da su ova rešenja, uz klasične telekomunikacione usluge i stabilnu infrastrukturu, danas ključna za poslovanje. Integracija Yettela i SBB-a otvorila je prostor za zajednički nastup prema kompanijama, uz objedinjene usluge, od mrežne infrastrukture i zaštite podataka do naprednih IT servisa.

Marija Stojanović Telfor konferencija

„Godinama investiramo u mrežu, data centre i platforme koje podržavaju milione korisnika i dostupne su u svakom trenutku. Naši data centri izgrađeni su po najvišim bezbednosnim standardima, sa višestrukim nivoima zaštite, kontrolom pristupa i stalnim nadzorom, što je posebno važno u vreme sve učestalijih sajber napada. Danas, firmama koje posluju u Srbiji možemo da ponudimo set usluga, od održavanja infrastrukture i bezbednosti do implementacije novih digitalnih rešenja i da im budemo pravi tehnološki partner“, naglasio je Mijatović.

Govornici su zaključili da će dalji razvoj usluga pratiti globalne trendove. Ovo uključuje ubrzano usvajanje cloud rešenja koja donose fleksibilnost i optimizaciju troškova, pitanja bezbednosti, kao i širu primenu veštačke inteligencije, od analitike do automatizacije procesa i donošenja poslovnih odluka. Ovi trendovi dodatno naglašavaju potrebu za zaštitom podataka i odgovornom primenom AI tehnologija.