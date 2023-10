Digitalne škole i pouzdana rešenja računarstva na ivici

Povratkom na „novu normalnost“, sada kada smo prošli fazu pandemije Covid-19, škole širom sveta imaju priliku da daju prioritet unapređenju svojih strategija digitalizacije usvajanjem novih alata za učenje i nadogradnjom infrastrukture.

Digitalna transformacija u obrazovanju se mora nastaviti, jer je sada uobičajeno da đaci u učionici imaju uređaje poput laptopa, tableta ili pametnog telefona. Uređaji i nove tehnologije, kao što su pametne table i ekrani osetljivi na dodir, omogućiće dalju digitalizaciju jer se nastavnici i dalje oslanjaju na digitalna rešenja u učionici.

Novi zahtevi

Kako je i očekivano, zahtevi za podacima stalno rastu, dodatno opterećuju IT infrastrukturu i potencijalno mogu da uzrokuju zastoje, probleme s povezivanjem ili kašnjenjem. Kao rezultat toga, škole i dalje moraju da unapređuju svoju IT infrastrukturu kako bi odgovorile na sve zahteve.

Uz sve to, veoma je važno obezbediti da IT timovi u školama budu opremljeni neophodnim alatima i obučeni za efikasnu podršku u procesu digitalizacije.

Interni IT timovi u školama su morali, tokom vrhunca pandemije, da brzo preispitaju svoje data centre i strategije računarstva na ivici kako bi obezbedili otpornost sistema, visoku dostupnost i podržali hibridna okruženja za učenje. Ova okruženja kombinuju učenje na mreži i iz učionice, čak i na svim nivoima visokog obrazovanja, poput AMRES mreže.

Posao još nije završen!

Na primer, u narednih pet godina aplikacije proširene realnosti (AR) i virtuelne realnosti (VR) postaće uobičajene u školama širom sveta. Metaverzum kombinuje AR, VR i Internet kako bi pružio impresivno okruženje za saradnju, i nastavnici su počeli da ga koriste kao platformu za učenje. Neke škole već koriste AR i VR za izlete na koje učenici mogu da idu bez napuštanja učionice. Onlajn takmičenja su već popularna i ne bi trebalo dugo da prođe pre nego što e-sport, koji koristi video-igre za takmičenja za više igrača, postane uobičajena vannastavna aktivnost.

Veoma je važno obezbediti da IT timovi u školama budu opremljeni neophodnim alatima i obučeni za efikasnu podršku u procesu digitalizacije

Nove aplikacije nastaviće da povećavaju potražnju za dodatnom lokalnom obradom podataka. Digitalni alati u nastajanju biće integrisani u postojeća hibridna okruženja, a kako škole budu nastavile s digitalnom transformacijom, biće im potrebna dodatna infrastruktura, bezbednost i pouzdanost napajanja kako bi podržale nove aplikacije i opremu. Uz to, školama će verovatno biti potrebna i nadogradnja sistema za hlađenje, ventilaciju i upravljanje energijom.

Infrastruktura u procesu učenja

Digitalizacijom škola, propusni opseg i dostupnost sistema ostaće prioritet, što će stvarati nove izazove za IT osoblje. Mnogim školama nedostaje IT osoblje za održavanje dodatne infrastrukture i praćenje softvera koji podržavaju nove digitalne alate, što povećava pritisak na postojeće osoblje da zadovolji potrebe nastavnika i učenika. IT timovi mogu da prevaziđu ove izazove pomoću softverskih alata za daljinsko praćenje kako bi upravljali data centrima, računarstvom na ivici i komunikacionim mrežama.

Obrazovne institucije treba da razmotre ulaganje u naprednu opremu za umrežavanje kako bi odgovorile na očekivanu eksploziju digitalnog sadržaja koji se prenosi preko njihovih mreža. Pored toga, trebalo bi da nadgledaju svoju infrastrukturu, napajanje i potrebe uređaja za hlađenjem kako bi pomogli u održavanju visoke dostupnosti mreže. Da bi olakšali nadgledanje i upravljanje distribuiranom infrastrukturom, IT timovi imaju na raspolaganju softver za daljinsko nadgledanje kako bi omogućili nastavnicima, učenicima, administratorima i IT osoblju da se povežu na školsku mrežu i na licu mesta i od kuće. Daljinska vidljivost napajanja, hlađenja, računarske i mrežne opreme u serverskoj sobi omogućava administratorima sistema da prate performanse i identifikuju anomalije. Pored toga, besprekidna napajanja (UPS) pomažu u održavanju dostupnosti sistema obezbeđivanjem prelaznog napajanja tokom nestanka električne energije.

Imperativ energetske stabilnosti

Smart-UPS Ultra može da poveća otpornost IT infrastrukture i omogući kontinuiran rad aplikacija za učenje, čak i kada nema struje. APC Smart-UPS Ultra su 30 odsto manji, 50 odsto lakši i isporučuju jedan i po puta više snage od prethodnih modela, a dizajnirani su za okruženja namenjena računarstvu na ivici i mikro data centrima. Pored toga, rotirajući LCD ekran omogućava vertikalnu ili horizontalnu instalaciju jedinice, držeći parametre na displeju okrenute tako da uvek budu jasno čitljivi, što daje više izbora za postavljanje UPS-a. Instalacija rešenja za upravljanje napajanjem mnogo je lakša, posebno u okruženjima računarstva na ivici, gde prostor postaje sve suženiji zbog većih računarskih zahteva. Zbog toga, pri proširenju računarskih kapaciteta na ivici ne mora da se pravi kompromis s kapacitetom UPS-a, znajući da imaju zaštitu koja im je potrebna kako zahtevi za kapacitetom rastu.

Kako potreba za obradom podataka, skladištenjem i analitikom raste, prostor u rekovima data centara postaje sve gušći, ostavljajući malo ili nimalo prostora za besprekidno napajanje. Problem je u tome da, kada popunite više kapaciteta u rek-ormanu, to iziskuje i moćniji UPS. Timovi za IT planiranje često zanemaruju zahteve za UPS otiskom i težinom. UPS je ključan za zaštitu računarske infrastrukture na ivici. Kada dođe vreme za postavljanje UPS jedinice, shvataju da nisu dodelili dovoljno prostora, posebno pošto se zahtevi za kapacitetom približavaju 5 kVA i potreban je veći UPS.

IT timovi imaju na raspolaganju softver za daljinsko nadgledanje kako bi omogućili nastavnicima, učenicima, administratorima i IT osoblju da se povežu na školsku mrežu i na licu mesta i od kuće

Nove tehnologije – poluprovodnici širokog pojasa i litijum-jonske baterije – omogućavaju isporuku mnogo veće gustine snage u manjim paketima. Pored toga, čipovi sa širokim pojasom omogućavaju uređaje s većom snagom koji rade na mnogo višim temperaturama od tradicionalnih poluprovodnika. Ova tehnologija doprinosi smanjenju veličine i težine uređaja. U međuvremenu, litijum-jonske baterije zauzimaju čak 80 odsto manje prostora od olovnih jer nude mnogo veću gustinu.

Rešenja su dostupna

Potreba za većim kapacitetom se povećava pošto se prosečna gustina po reku otprilike utrostručila od 2011. do 2020. godine. Pokretači ovih potreba su računarstvo visokih performansi i druga tehnološka dostignuća, kao što su veštačka inteligencija (AI), mašinsko učenje (ML) i proširena stvarnost (AR), koja zahtevaju ogromne količine procesorske snage dok računari obrađuju gomile nestrukturiranih podataka prikupljenih iz različitih izvora, uključujući IoT (Internet stvari) uređaje i sisteme zasnovane na oblaku. Tamo gde su neophodne obrada i analitika u realnom vremenu, podaci se obrađuju na ivici mreže, približavajući kapacitet izvorima podataka i korisnicima kako bi se izbeglo kašnjenje.

Zainteresovani ste da vidite kako se Smart-UPS Ultra uklapa u digitalne škole? Ako je tako, posetite naš sajt da biste saznali više o tehnologiji i njenim primenama!

Autori: Dušan Ćirić i Irena Cvetić, Schneider Electric

Podelite s prijateljima

Tweet