Digitalne strategije i rešenja na konferenciji Fujitsu Day 2018

Ovogodišnja konferencija Fujitsu Day će se održati 15. marta u Jugoslovenskoj kinoteci, ulica Uzun Mirkova 1, Beograd, na kom će prisutni moći da saznaju nešto više o digitalnim strategijama i rešenjima kao i načinima za njihov razvoj, implementaciju za bolje unapređenje poslovanja.

Prvi deo dana će biti rezervisan za predavanja predstavnika Fujitsu kompanije. Juan Porcar, potpredsednik, direktor za Istočnu Evropu, Rusiju, ZND i Afriku održaće predavanje pod nazivom Human Centric Innovation – Digital Co-creation. Marcus Schneider koji je zadužen za upravljanje proizvodima u Evropi u okviru Fujitsu centra za podatke (European Product Management for Data Center Products at Fujitsu) govoriće o rešenjima koja čine IT pristupačnijim i lakšim, dok će Christian Bock koji je na čelu marketing programa za proizvode i rešenja sektora klijentskih kompjuterskih uređaja (Client Computing Devices ) i datacentra u okviru kompanije Fujitsu, skrenuti pažnju kakvi se rezulati dobijaju kada se udruže efikasnost i zadovoljstvo.

Drugi deo je rezervisan za predavanja Milana Vasilevskog, Partner Account Manager-a za oblast Adriatics i Mađarsku, kompanije NetApp i Dragoljuba Ljubičića, SAP Serbia, i na kraju prisutnima će se obratiti i Pavel Gabriel direktor prodaje proizvoda za Balkan u kompaniji Fujitsu.

Agenda:

09:00 – 10:00 Registracija i kafa dobrodošlice

10:00 – 10:15 Pozdravni govor : Suzana Radović, Channel Sales Manager and Head of representative office Serbia, Montenegro, Bosnia & Hercegovina

: Suzana Radović, Channel Sales Manager and Head of representative office Serbia, Montenegro, Bosnia & Hercegovina 10:15 – 11:00 Human Centric Innovation – Digital Co-creation : Juan Porcar; VP, Head of Eastern Europe, Russia & CIS and Africa, Fujitsu

: Juan Porcar; VP, Head of Eastern Europe, Russia & CIS and Africa, Fujitsu 11:00 – 11:45 PRIMEFLEX Integrated Systems – Making IT easy : Marcus Schneider; Head of Data Center Product Management EMEIA, Fujitsu

: Marcus Schneider; Head of Data Center Product Management EMEIA, Fujitsu 11:45 – 12:15 Workstyle innovation – joy and efficiency got married : Christian Bock; Director, Global Marketing Programs, Product Business, Fujitsu

: Christian Bock; Director, Global Marketing Programs, Product Business, Fujitsu 12:15 – 12:45 Kafe pauza

12:45 – 13:30 NFLEX : Milan Vasilevski Partner Account Manager Adriatics and Hungary | NetApp

: Milan Vasilevski Partner Account Manager Adriatics and Hungary | NetApp 13:30 – 14:00 SAP HANA : Dragoljub Ljubičić SAP Serbia

: Dragoljub Ljubičić SAP Serbia 14:00 – 14:30 Fujitsu : Balkan Pavel Gabriel Balkan Sales Director FUJITSU

: Balkan Pavel Gabriel Balkan Sales Director FUJITSU 14:30 – 16:00 Ručak i networking

Registraciju za konferenciju možete obaviti na sledećem LINKU.

