Digitalni blizanac: nova era upravljanja data centrima u AI vremenu

U svetu u kojem veštačka inteligencija redefiniše način na koji obrađujemo podatke, vlasnici data centara suočavaju se sa izazovima bez presedana.

Povećana gustina računarskih resursa, potreba za efikasnijim hlađenjem, optimizacijom potrošnje energije i bržim odzivom na incidente postaju svakodnevna realnost. U tom kontekstu EcoStruxure softveri kompanije Schneider Electric predstavljaju ključne alate za transformaciju infrastrukture i osiguranje njene spremnosti za AI zahteve.

AI infrastruktura: novi izazovi i potrebe

Razvoj AI modela, posebno velikih jezičkih modela (LLM), zahteva izuzetno gustu i energetski zahtevnu infrastrukturu. Schneider Electric je prepoznao ove potrebe i razvio niz rešenja koja omogućavaju brzo prilagođavanje data centara AI zahtevima, poput Liquid Cooling-a, sistema za napajanje najnaprednijih performansi, kao i kreiranje digitalnog blizanca kroz integraciju svih fizičkih komponenti u virtuelni model, koji se koristi za simulacije, predviđanja, testiranje scenarija i optimizaciju resursa.

Šta je digitalni blizanac?

Digitalni blizanac je virtuelna replika fizičkog sistema – u ovom slučaju data centra – koja omogućava simulaciju, analizu i optimizaciju u realnom vremenu. Zahvaljujući EcoStruxure IT softveru, omogućeno je upravljanje IT infrastrukturom, a ne samo pasivni prikaz stanja. EcoStruxure IT je DCIM platforma koja omogućava daljinsko praćenje, analizu i upravljanje infrastrukturom data centra. Njegove ključne prednosti uključuju:

  • globalnu vidljivost svih lokacija i uređaja,
  • prediktivnu analitiku za sprečavanje incidenata,
  • automatsko obaveštavanje i eskalaciju u slučaju problema,
  • kreiranje digitalnog blizanca za simulaciju scenarija.
U eri AI-a, gde se zahtevi za procesorskom snagom i energetskom efikasnošću eksponencijalno povećavaju, EcoStruxure IT omogućava dinamičko prilagođavanje infrastrukture u skladu s realnim potrebama.

DC Vision: digitalni blizanac s proširenom realnošću

U partnerstvu s kompanijom DC Smarter, Schneider Electric je integrisao DC Vision softver u svoju DCIM platformu EcoStruxure IT Advisor, čime je podignut nivo upravljanja data centrom na višu dimenziju. DC Vision kombinuje podatke iz EcoStruxure IT-ja s proširenom realnošću (AR), omogućavajući operaterima da vizuelizuju infrastrukturu u realnom vremenu, identifikuju potencijalne rizike i efikasno upravljaju servisnim zadacima.

U vremenu kada AI transformiše sve industrije, data centri postaju kritična infrastruktura za budućnost

Ova integracija eliminiše tradicionalne IT silose i omogućava besprekornu saradnju lokalnih tehničara i udaljenih timova, čime se povećava operativna efikasnost, smanjuje downtime i olakšava dokumentovanje procesa. DC Vision je posebno koristan u kompleksnim AI okruženjima, gde je brzina reakcije i preciznost ključna za održavanje kontinuiteta rada.

Prednosti za vlasnike data centara

Kombinacijom EcoStruxure IT platforme i AI ready fizičke infrastrukture, vlasnici data centara ostvaruju sledeće benefite:

  • Smanjenje operativnih troškova kroz optimizaciju potrošnje energije i efikasnije hlađenje.
  • Povećanje dostupnosti zahvaljujući prediktivnoj analitici i automatskom reagovanju na incidente.
  • Brža adaptacija na nove zahteve tržišta, uključujući AI aplikacije i edge computing.
  • Transparentnost i kontrola kroz centralizovano upravljanje i vizuelizaciju svih komponenti.
  • Održivost kroz efikasnije korišćenje resursa i smanjenje ugljeničnog otiska.
Zaključak

U vremenu kada AI transformiše sve industrije, data centri postaju kritična infrastruktura za budućnost. Schneider Electric, kroz EcoStruxure IT i ostala rešenja, omogućava vlasnicima ne samo da odgovore na izazove već da ih pretvore u konkurentsku prednost. Integracijom naprednih rešenja za hlađenje, napajanje i upravljanje, data centri postaju inteligentni, efikasni i spremni za budućnost.

se.com/rs/sr

