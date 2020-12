Digitalni jaz je realnost: Kako UNICEF koristi tehnologiju da ga premosti

Za nas u UNICEF‑u, inovacija znači raditi nešto novo ili drugačije što donosi vrednost. UNICEF već dugo inovira u različitim domenima koji se bave poboljšanjem kvaliteta života dece širom sveta. U poslednjih nekoliko godina, intenzivno se bavimo i svim pozitivnim stranama koje tehnologija može da donese

Statistika pokazuje da ugrožena deca u manje razvijenim zemljama često osećaju malu ili nikakvu koristi od tehnološkog napretka. Život u siromaštvu ograničava pristup novim tehnologijama i onemogućava decu i mlade iz velikog broja nerazvijenih zemalja da iskoriste tehnologiju i proizvode izgrađene na njoj da dobiju bolje obrazovanje, zdravstvo, priliku za posao i slično. Ovakvu situaciju zovemo digitalni jaz (digital divide), a UNICEF smatra da je ona jedan od velikih globalnih izazova koje moramo da rešimo. Tehnologija treba da poboljša kvalitet života svih ljudi na Zemlji, a ne samo onih privilegovanih. Zbog toga smo napravili Inovacioni fond u okviru UNICEF‑a.

UNICEF inovacioni fond

Fond ima cilj da podrži inovatore u manje razvijenim zemljama da njihove ideje o tome kako se tehnologija može koristiti za poboljšanje života dece postanu proizvodi. Gledajući dalje, ideje je da ti proizvodi počnu da se kroz pilot program koriste u zemlji odakle dolazi inovator, te da se u slučaju obećavajućih rezultata taj proizvod skalira na veći broj zemalja.

Ovaj UNICEF‑ov Inovacioni fond je zapravo i investicioni fond – obezbeđujemo finansijska sredstva, odnosno do 100.000 dolara po timu za razvoj i pilotiranje prototipa. Specifično je što ne uzimamo udeo u kompanijama koje uđu u ovaj program, ali tražimo od timova da svoja rešenja učine dostupnim svima, objavljujući izvorni kod pod nekom od licenci otvorenog koda. To ne znači da kompanije daju svoj proizvod besplatno, već da je potrebno da razviju neki biznis model koji se zasniva na otvorenom kodu. U portfoliju UNICEF‑ovog Inovacionog fonda ima više kompanija koje su baš to i uradile.

Pored značajne finansijske podrške, UNICEF kroz Inovacioni fond obezbeđuje i podršku kroz rad sa tehnološkim i domenskim ekspertima. Takođe i pristup UNICEF‑ovoj mreži lokalnih kancelarija širom sveta, sa idejom da se promoviše i podržava implementacija uspešnih proizvoda.

Najnovije tehnologije

Pojam tehnologija je veoma širok. UNICEF‑ov Inovacioni fond ulaže u tehnološka rešenja, ali ne bilo koja – tražimo timove koji koriste najaktuelnije tehnologije, kao što su veštačka inteligencija i mašinsko učenje, virtuelna i proširena stvarnost, blokčejn, dronovi i slično.

Trenutno imamo otvoren poziv za rešenja za zaštitu dece na Internetu, korišćenjem virtuelne ili proširene stvarnosti, mašinskog učenja ili blokčejna. Tražimo timove koji imaju prototipove proizvoda koji odgovaraju na jednu od četiri definisane kategorije digitalnih rizika po decu u vezi sa sadržajem, kontaktom, ponašanjem ili ugovornim odnosima. Više detalja o ovom pozivu potražite na ovom sajtu, a zainteresovani timovi mogu direktno kontaktirati kancelariju sva pitanja – rok za prijavu je 20. decembar 2020. Ja sam tu da zainteresovanim timovima pružim podršku i dodatne informacije prilikom pripreme za konkurisanje na ove pozive.

UNICEF‑ov Inovacioni fond objavljuje pozive za finansiranje koji su globalni i namenjeni zemljama u razvoju ili nerazvijenim zemljama. To znači da na naše pozive ne mogu da se prijave timovi iz razvijenih zemalja, kao što su SAD, Nemačka, Izrael i slično. Srbija i region Zapadnog Balkana su UNICEF‑u posebno interesantni u kontekstu inovacija. Startup Genome istraživanje sprovedeno za Srbiju, koje je UNICEF finansijski podržao u partnerstvu sa Inicijativom Digitalna Srbija i Kancelarijom Ministra za inovacije i tehnološki razvoj, je pokazao potencijal u domenu blokčejna i industrije igara – obe vertikale su izuzetno relevantne za aktuelni poziv koji smo otvorili.

Potencijal domaćeg tržišta

Statistika jednog od prethodnih poziva UNICEF‑ovog Inovacionog fonda potvrđuje veliki potencijal i interesovanje domaćeg tržišta za ove pozive. Od svih pristiglih prijava za poziv s kraja 2019. godine, prijave iz Srbije su činile preko 7%, a ceo zapadni Balkan je bio ukupno preko 9%. Srbija je bila jedna od zemalja sa najvećim brojem prijava na globalnom nivou – imajte u vidu da na ovom pozivu učestvuju timovi iz najmnogoljudnijih zemalja sveta, kao što su Kina i Indija.

Domaći timovi su imali dobre ideje, ali je relativno mali broj imao spreman prototip, koji je neophodan da bi se obezbedilo finansiranje UNICEF‑a. Moj cilj je da podignemo broj lokalnih timova koji imaju neku inicijalnu verziju proizvoda, sa kojom mogu uspešno konkurisati za ulazak u program UNICEF‑ovog Inovacionog fonda. Vidim veliki potencijal u domaćim outsourcing kompanijama, koje imaju tehničku ekspertizu i koje dugoročno žele da izgrade sopstveni proizvod. UNICEF‑ovi pozivi im mogu obezbediti eksterno finansiranje (što je često manje bitno), ali i domensko iskustvo i veliku mrežu potencijalnih klijenata širom sveta, što za kompanije iz Srbije postaje ključna stvar.

Drago mi je što smo tokom jednog od prethodnih poziva investirali u tim iz Srbije, što je ovaj tim učinilo prvim timom iz celog regiona koji je dobio podršku UNICEF‑a za razvoj svog proizvoda. U pitanju je kompanija Propter iz Vršca, koja razvija VR/AR platformu koja će učenicima i nastavnicima u školama omogućiti da jednostavno kreiraju virtuelna iskustva, sa ciljem da nastava postane interaktivnija i da se složeni koncepti gradiva lakše razumeju i usvajaju. Tokom naredne godine, ova platforma će ući u pilot program u Srbiji, i nadamo se da će rezultati tog pilota nedvosmisleno pokazati da možemo obogatiti naš obrazovni sistem novim tehnologijama koje su učenicima zapravo interesantne, a profesorima jednostavne za korišćenje. I obrnuto. I naravno, u kontekstu UNICEF‑ovog Inovacionog fonda, nadamo se da ćemo ovo rešenje moći da skaliramo na globalnom nivou.

UNICEF‑ova kancelarija u Srbiji takođe radi na implementaciji inovativnih rešenja, bilo da ona dolaze sa lokalnog tržišta ili iz globalne kancelarije Inovacionog fonda. U jeku prvog talasa pandemije smo zajedno sa Kancelarijom za IKT implementirali RapidPro platformu za komunikaciju sa donatorima plazme. RapidPro platforma je jedan od proizvoda razvijenih kroz program podrške UNICEF‑ovog Inovacionog fonda i danas se koristi širom sveta. Takođe radimo sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom telekomunikacija na mapiranju geolokacija svih škola u Srbiji, kako bismo obezbedili da se za svaku školu u Srbiji zna apsolutno tačna geolokacija na kojoj se nalazi.

UNICEF: Za svako dete – Misija

Sa 15.000 ljudi na terenu u 190 zemalja, koji neumorno rade kako bi poboljšali živote dece i žena u najsiromašnijim i najugroženijim segmentima stanovništva, UNICEF je prepoznao potrebu za agilnošću i prilagođavanju novim izazovima koji se tiču sve dece – od izbijanja zaraznih bolesti, preko svetske izbegličke krize, do miliona dece koja ne pohađaju školu. Jedna stvar se nikako ne menja: ovi problemi sve brže remete živote dece širom sveta.

Kako bi se kretao u korak sa svetom koji se brzo menja, UNICEF sarađuje sa mrežom ljudi koji rešavaju probleme širom sveta i koji mogu da pronađu nove načine da smanje nejednakost, u interesu dece. Sarađujemo sa privredom kako bismo sve više usvajali tehnologiju, inovacije i preduzetništvo kao instrumente koji su od suštinskog značaja za našu misiju.

Autor: Vladimir Trkulja, Venture Fellow

Korisna adresa: unicef.org/serbia/

