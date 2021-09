Digitec Galaxus: Moderno poslovanje u savremenoj eri

Savremena era diktira nove vidove poslovanja, ali i prilagođavanja realnostima, kako fizičkoj, tako i digitalnoj. Kompanija Digitec Galaxus je jedna od interesantnijih na tom polju, imajući u vidu miks kultura i način poslovanja, te smo rešili da svojim čitaocima približimo jednu interesantnu kompaniju koja zapošljava preko 2300 ljudi u Nemačkoj, Švajcarskoj i Srbiji.

U kompaniji se neguje specifičan miks kultura, što i nije čudno s obzirom da u njoj posluju osobe čak 55 različitih nacionalnosti. Naši sagovornici su Aleksandar Zabunović, Country Manager Serbia i Ivana Petrović, predvodnica People Experience tima.

PC Press: Možete li nam reći nešto više o specifičnoj unutar-kompanijskoj kulturi koju gaji Digitec Galaxus? Kako uspevate da uklopite različite kulture?

Ivana: Ako bih na trenutak zaboravila sve definicije kompanijske kulture i pronašla neku svoju definiciju, rekla bih da je kultura onaj osećaj u stomaku sa kojim ideš na posao, onaj „osećaj u vazduhu“ koji imaš u kompaniji. Najbolje ću odgovoriti na to kakav je naš osećaj tako što ću citirati jednog našeg kolegu koji je nedavno rekao „da je ponosan na to što kada drugima priča o svom poslu može da kaže kako se ne oseća da radi, već da se oseća kao da je svaki dan na odmoru“. A kako do ovog osećaja? Hajde da krenemo sa tim da iskreno poštujemo drugu osobu, uvažavamo je kao ljudsko biće sa svim njenim različitostima i „nesavršenostima“.

Verujemo jedni drugima. Možemo otvoreno da razgovaramo o svakoj temi – u četiri oka, ali i u grupi od 200 ljudi. Kada pogrešimo, nemamo strah da će se nešto loše desiti, jer znamo da je jedino što se od nas očekuje je da naučimo nešto korisno za budućnost. Takođe smo ohrabreni da probamo i najluđe ideje, da napravimo i najluđe greške. Sigurni smo jer znamo da je naš lider pre svega people leader, a onda smo svi mi zajedno u takvom okruženju mali business leader-i.

Da li smo ovakvi u svakoj situaciji 100% našeg vremena? Sigurno nismo. Ali, smo dovoljno otvoreni da to kažemo i nismo stroge sudije prema sopstvenim greškama, a to je upravo ono što čini kvalitet „našeg vazduha“.

PC Press: Vaša kompanija je specifična po tome što gaji pristup kulturološkog uklapanja koje je nekada bitnije od same konkretne ekspertize. Kako ste došli do toga i kako se to uklapa s profitnim motivom?

Ivana: To zapravo i jeste najbitnija stvar u odabiru našeg tima – da li imamo iste vrednosti, da li verujemo u iste stvari, da li su naša uverenja i stavovi jednaki, ili su ipak savršeno ukapaju po svojoj različitosti jer nas vode ka istom generalnom cilju. Ako pogledamo profitne motive i čistu biznis logiku – to bi i iz potpuno poslovnog aspekta bilo savršeno validan stav. Kroz ljude koji rade u kompaniji sa čijim vrednostima su istinski povezani postaje vidljivo koje mesto na lestvici prioriteta te kompanije zauzima poverenje i integritet, a na taj način prioritizovan kvalitet ljudi usko determiniše kvalitet usluga ili proizvoda za kupce, ali takođe i to koliko ćemo biti efikasni i delotvorni unutar same organizacije.

Nisam ovim rekla veliku novost – svi o tome pričamo godinama unazad, decenijama – „kompaniju čine ljudi“, „najvažniji resurs su ljudi“ i slično. Koliko smo uspešni u tome da to zaista živimo je pitanje na koje svi znamo odgovor. Srećna sam što radim u okruženju koje zaista živi ove postulate i bila bih još srećnija kada bi naš način rada inspirisao druga poslovna okruženja i doprineo unapređenju konstruktivne kompanijske kulture. Volela bih da više ljudi odlazi kući sa puno energije, nego sa osećajem iscrpljenosti od napornog dana na poslu.

PC Press: Kako se vaši metodi rada razlikuju od onoga što viđamo u drugim velikim online trgovinskim lancima?

Ivana: Ne samo u odnosu na druge online trgovinske lance, već generalno u odnosu na neke standardne modele rada, mi polazimo iz neke, kako ja volim da kažem, „jedanaeste dimenzije“. Naš sistem ne čine procesi, naš sistem ne čine brojke, naš sistem ne čini negativni pritisak na rezultate, u kojem se samo usput setimo da su tu neki ljudi koji bi trebalo te rezultate da „deliver-uju“ u nekom roku.

PC Press: Koje su pouke koje iskustvo specifičnog radnog okruženja vaše kompanije može ponuditi širem krugu javnosti?

Ivana: Mi se ne trudimo da budemo specifični, mi jesmo specifični i to je možda glavna poruka: naša autentičnost ne leži u tome što se veštački trudimo da budemo jedinstveni, nego upravo u tome što smo našli dom za autentičnost svih nas. Možda da prestanemo da se trudimo da ostvarimo neke zamišljene, često iracionalne ideale, a da više budemo jednostavno ljudi. Savršeno nesavršeni; srećni i produktivni upravo u toj nesavršenosti.

PC Press: Možete li nam reći nešto više o kompaniji Digitec Galaxus?

Aleksandar: Kompanija Digitec Galaxus je švajcarski lider u online trgovini. Od malog eksperimenta trojice strastvenih gejmera koji su želeli da pokrenu web-shop za kompjuterske komponente sada smo internacionalna kompanija koja planira da svojim biznis modelom i autentičnim pristupom klijentima osvoji Evropu. Kancelarija u Beogradu je otvorena isto tako kao eksperiment sa ciljem procene tržišta i potencijala talenata. Nakon prvih 11 kolega u Beogradu sada, posle pet godina, nestrpljivo čekamo tristotog kolegu.

PC Press: Koliko je teško izboriti se na današnjem online šoping tržištu?

Aleksandar: U pravu ste kada kažete da je prava borba (smeh). Mi smo mlada kompanija sa veoma mladim duhom, trudimo se da bežimo od konvencionalnosti i ustaljenih formi. Diktiramo trendove počevši od marketinga pa sve do samog vođenja posla i organizacije resursa. Na tom putu želimo da imamo jednostavna rešenja i da damo priliku idejama za koje ni sami nismo sigurni koliko će biti uspešne. To možda i na pravi način opisuje našu borbu na tržištu onlajn trgovine koje je iz godine u godinu, a posebno posle pandemije, sve više relevantno.

Uz dobru organizacionu kulturu i prave odluke uspeli smo da se održimo kao lideri na švajcarskom tržištu, u industriji u kojoj je poseban izazov ostati na toj poziciji kada svakog dana imate sve više kako lokalne tako i globalne konkurencije. U Nemačkoj smo tek krenuli da stvaramo naš brend i tamo nas ljudi ne poznaju, međutim posle 3 godine smo se dobro pozicionirali i nastavljamo sa strategijom širenja.

PC Press: Koji je recept za borbu s nadmoćnom konkurencijom, a tu nam pre svih padaju na um gigantski lanci poput Amazon-a i sličnih?

Aleksandar: Kao i u svakom drugom biznisu – dobra definicija vrednosti koju stvarate za klijente. Prema mom mišljenju, mnoge kompanije imaju preuzak pogled na ciljeve i stvaranje dodatne vrednosti. Zbog toga dosta kompanija ima prilično kratkoročne ciljeve i ne fokusira se dovoljno na dugoročnu strategiju. To bi bio recimo jedan sastojak. Drugi je definitvno fleksibilnost i adaptabilnost u svim mogućim nivoima, bez obzira da li je to strategija, HR ili razvoj ljudi. Svet u kome živimo, a pogotovo u pogledu na prošlu godine, se konstantno menja i kompanija, stoga i mi sami moramo da pratimo te promene, da se prilagođavamo i stalno preispitujemo pravac koji smo sebi odredili.

Verujem da je dugoročna vizija u kombinaciji sa dobrom refleksijom na strateškom nivou odlična osnova za borbu sa konkurencijom. Međutim, kao i u svakom receptu uvek postoji tajni sastojak, a kod nas su to ljudi i kultura kompanije. Ma koliko dobra osnova, bez naših ljudi ne možemo dalje.

PC Press: Kako je Covid19 pandemija uticala na svet online trgovine, i kako na kompaniju Digitec Galaxus, kako interno na organizaciju procesa rada, tako i kada su kupci u pitanju?

Aleksandar: Da nije bilo onlajn trgovine prošle godine uticaj pandemije bi bio mnogo jači i sa većim posledicama kako na ljudske živote tako i sam biznis. Upravo smo zbog online trgovine uspeli da nekako preživimo prošlu godinu kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Kada je krenuo haos u martu prošle godine, videli smo neverovatan rast pogotovo u segmentima koji su bili krucijalni za funkcionisanje ljudi – od kompjutera i opreme za rad pa sve do sredstva za higijenu i na kraju igračaka. U toku prošle godine naša kompanija je imala rast prometa od 59% što je potpuno neverovatno.

Za nas je to značilo da smo preko noći morali da se prilagodimo i nađemo način da taj rast dobro organizujemo, pre svega logistički, obzirom da je logistika srce funkcionisanja kompanije. Tu smo skoro preko noći zaposlili trista novih kolega u kratkom, roku redefinisali procese kako bismo podržali rast. Sa druge strane imali smo neverovatan porast upita od strane klijenata, pa smo i u sektoru korisničke podrške takođe morali da razmišljamo izvan kutije i pronalazimo rešenja da odgovorimo na sve upite klijenata, a pri tome održimo njihovo zadovoljstvo. Kada smo na kraju godine sumirali rezultate imali smo na šta da budemo ponosni.

