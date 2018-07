DinarToken za promociju turizma u Srbiji – zadatak polaznika Comtrade letnje škole

Tema ovogodišnje letnje škole u Beogradu, održane u okviru EDIT letnje škole programiranja, u organizaciji Comtrade kompanije, bila je blockchain tehnologija. Polaznici su radili na izradi DinarTokena za promociju turizima u Srbiji, i sticali visokotražena znanja iz ove popularne IT oblasti. Letnja škola održava se svakog leta na sedam lokacija u regionu: Beograd, Kragujevac, Ljubljana, Maribor, Sarajevo, Banja Luka i Mostar.

“Pored Blockchain-a upoznali su se i sa mnogim drugim jezicima sa kojima do sada nisu imali prilike da rade. Polaznici su bili podeljeni u tri grupe sa po četiri člana, a svaka grupa je radila na svom projektu. Moj cilj je bio da im prenesem interesovanje za ovu fenomenalnu temu koja će u budućnosti transformisati IT industriju, kao i da ih stimulišem da budu kreativni i da rade u timu.” izjavio je Aleksandar Paunović, ovogodišnji EDIT demonstrator.

Poruka letnje škole EDIT bila je „Construct your future“, a imala je za cilj da studentima približi aktuelne IT trendove i alate koji će im koristiti u daljoj IT karijeri.

“Od kolega sam čula za kompaniju Comtrade i ova vrsta prakse mi je delovala primamljivo. Ovogodišnja tema je još jedan razlog zbog kog sam se prijavila na EDIT. Tema je inovativna i vrlo zanimljiva. Moj tim je radio na razvoju aplikacije za prikupljanje gratis DinarTokena. Kako su kupovina i upoznavanje sa lokalnom kulturom i specijalitetima nezaobilazan deo svakog putovanja, naša aplikacija je bazirana na kupovini artikala koji promovišu Srbiju.” istakla je Jovana Stojadinović, polaznica EDIT-a i student četvrte godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

Kao društveno odgovorna kompanija, Comtrade podržava razvoj mladih talenata, a EDIT letnja škola je inicijativa koja već dve decenije daje podstrek budućim IT stručnjacima za napredak u svetu informacionih tehnologija. “EDIT je odlična šansa za sve studente da savladaju aktuelne tehnologije koje se ne obrađuju na fakultetu, uz šansu da rade na zanimljivom realnom projektu.” poručio je Miloš Perjaničić, demonstrator EDIT letnje škole u Kragujevcu.

Kragujevački studenti radili su na temi pod nazivom “Material flow controllers”, gde su se bavili izradom flow kontrolera za sotriranje i distribuciju paketa, i ovladavali tehnologijama kao što su net Core, Angular5 i Active MQ. “Sve što smo naučili korisno je za budući posao. Najvažnije je što ću, kada počnem da radim, znati kakav je način rada u timu. Ceo projekat ne bi bio moguć bez podrške mentora, koji su uvek bili tu da odgovore na naša pitanja ili nam daju pravi savet.” tvrdi Dragana Popović, polaznik EDIT-a u Kragujevcu.

Po završetku letnje škole, studenti su predstavili svoje projekte Comtrade inženjerima i drugim zaposlenima, nakon čega je usledila i dodela diploma. EDIT letnja škola poznata je studentima tehničkih fakulteta u Srbiji i regionu. Za ovogodišnji program se prijavilo više od sto studenata iz Srbiji, a najboljih dvanaest je izabrano u Beogradu i Kragujevcu. Pored već spomenutih tema, škola je obuhvatila alate i tehnologije kao što su passanger engagement plaforme, veštačka inteligencija, Smart contracts (pametni ugovori), data mining i mnogi drugi.

