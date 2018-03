Direktorka MMF želi obračun sa kriptovalutama

Christine Lagard, šefica Međunarodnog monetarnog fonda, želi da se obračuna sa Bitcoinom i drugim valutama kako bi ih što lakše kontrolisala.

U trenutku kada kriptovalute doživljavaju velike fluktuacije u vrednosti, Lagardova smatra da je ovo idealni trenutak da se kompletno virtuelno tržište stavi pod kontrolu. Ona već ima ideju kako to da učini, a to nije nikakva tajna s obzirom da je kompletni plan izložila u svom blogu za MMF sajt.

“Vatrom protiv vatre”

Direktorka MMF, Christine Lagard, smatra da vlasti širom sveta treba da iskoriste potencijale koje nude kriptovalute kako bi iste stavili pod svoju kontrolu. Ona upozorava da bi neuspeh pružio neverovatne mogućnosti “za pranje novca i finansiranje terorizma”. Šta to tačno Lagardova ima na umu?

Ona smatra da je najveća slabost kriptvaluta upravo ono što ih čini toliko privlačnim svima – koristeći blockchain tehnologiju. Ukoliko još uvek niste u potpunosti savladali terminologiju vezanu za Bitcoin i kriptovalute, pogledajte video na ovom linku pa se vratite.

Sve kriptovalute zasnovane su na blockchain tehnologiji koja omogućava razmenu virtuelnih dobara autentifikacijom transakcija bez mešanja centralne vlasti. Blockchain tehnologija funkcionište tako što je svuda, umesto da se nalazi poput neke banke na jednom serveru.

Blockchain po njenom mišljenju predstavlja uzbudljiv napredak koji može da donese revoluciju u finansijski sektor pružajući jefinine metode plaćanja za one koji nemaju bankovni račun. Iako je potencijal ove tehnologije fascinantan za bankare, oni su na oprezu.

Bitcoin (ni)je svetska valuta

Iako MMF sa razlogom drhti od same pomisli da neko razmenjuje finansije a da oni to ne mogu da kontrolišu i regulišu, oni ipak vide da tu ima prostora za poslovanje. To tvrdi i sama Christine Lagard:

Ne bi bilo mudro da se odbace prednosti koje pruža ova tehnologija, Moramo da dočekamo raširenih ruku potencijal ali i da u isto vreme prepoznamo sve rizike.

Lagardova smatra da kriptovalute mogu da izazovu nove slabosti u svetskom finansijskom sistemu, što se pokazuje drastičnim promenama vrednosti valuta, pre svih Bitcoina. Najpoznatija kriptovaluta je samo jedna od preko 1.500 valuta koje trenutno postoje. Bitcoin je slavno dobio na neverovatnoj vrednosti, skočivši više od 900% prošle godine, To se nije održalo, što nije umanjilo potražnju. Vrednost je išla i preko 20.000 dolara, dok je trenutno Bitcoin oko 10.000. Ako i dalje razmišljate da li da uđete u posao sa kriptovalutama, razmislite dobro – ne bi vam MMF dao loš savet, zar ne?

