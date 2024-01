Discord najavio otpuštanje 170 radnika

Ova odluka kompanije utiče na zaposlene u svim sektorima.

Discord je odlučio da otpusti 17 odsto radnika

Aplikacija za razmenu poruka još uvek nije postala profitabilna i to je jedan od glavih razloga za ova otpuštanja. Izvršni direktor Jason Citron je naveo da će osoblje u svim sektorima biti pogođeno kada otpuštanja počnu.

Prema izveštajima, Citron smatra da je kompanija zaposlila previše ljudi od 2020. godine. To je dovelo do toga da zaposleni koji su preuzeli projekte zatim učinili Discord “manje efikasnim”. On je dodao je da kompanija mora da naoštri svoj fokus. Međutim, nije pružio uvid u konkretne strategije za budućnost. Naveo je da će smanjenja “postaviti kompaniju u najbolji položaj za nastavak izgradnju snažnog i profitabilnog poslovanja”.

Discord će pružiti kratkoročne plate i beneficije za 170 zaposlenih koje otpušta. Ovo takođe nije prvi put da kompanija otpušta radnike. Kompanija je otpustila četiri odsto svog osoblja krajem prošle godine a pre toga je otpustila nepoznat broj ljudi 2019. godine.

Kompanija je nedavno prošla kroz neke unutrašnje izazove i probleme. Discord je odbio da njegov izvršni direktor svedoči o politikama za zaštitu dece kada ga je pozvao Senat za pravosuđe Sjedinjenih Američkih Država. To se desilo nakon izveštaja NBC News-a o tom pitanju, u kojem se tvrdi da su deca na platformi bila izložena zlostavljanju i ucenjivanju. Takođe, kompanija se suočila sa kritikama zbog manje povrede podataka koja je izložila lične informacije nekih korisnika prošle godine.

Međutim, Discord nije usamljen među tehnološkim kompanijama koje su nedavno pokrenule otpuštanja. Duolingo i Unity su najavili smanjenje broja zaposlenih. Velike tehnološke kompanije, Meta, Amazon i Google takođe su najavile planove za otpuštanje stotina radnika.

Izvor: Engadget

