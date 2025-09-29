Discord stiže na Meta Quest kao zvanična aplikacija

Još jedna vest sa Meta Connect 2025 odnosi se na dolazak Discorda na Meta Quest VR uređaje. Kompanija je najavila da će 2026. lansirati zvaničnu aplikaciju, omogućavajući korisnicima da lakše komuniciraju tokom igranja u virtuelnoj stvarnosti.

Discord ima više od 200 miliona aktivnih korisnika mesečno

S obzirom na snažnu vezu VR-a i gejminga, ova integracija deluje kao prirodan korak. Discord, koji ima više od 200 miliona aktivnih korisnika mesečno, omogućiće developerima VR iskustava da dođu do šire publike.

Meta je novu aplikaciju predstavila kao značajno poboljšanje društvene interakcije u VR-u, dok gejmeri sada očekuju da će njihova omiljena platforma za glasovne i tekstualne razgovore postati sastavni deo virtuelnih svetova.

Izvor: Engadget