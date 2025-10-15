Discord ugrozio 70.000 korisnika

Discord je otkrio da 70.000 korisnika prolazi kroz ugroženost osetljivih podataka.

Discord je ukazao da su osetljivi podaci 70.000 korisnika ugroženi. Fotografije ličnih dokumenata su u najvećoj meri ugroženi hakerskim napadom koji je probio mrežu platforme. Hakerski napad se dogodio preko treće strane koja sarađuje sa platformom u domenu starosnog doba korisnika.

Dicord je saopštio da je kontaktirao pogođene korisnike čiji su podaci kao što su IP adrese i lični podaci potencijalo otkriveni. Postoji mogućnost da je broj korisnika koji su ugroženi značajno veći od navedenog.

Za sada nema više informacija o incidentu niti o koracima koje platforma namerava da preuzme u budućnosti.

Izvor: techcrunch.com