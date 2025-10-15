PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Discord ugrozio 70.000 korisnika

Marija Ljevnaic

Discord je otkrio da 70.000 korisnika prolazi kroz ugroženost osetljivih podataka.

PCPress.rs Image

Discord je ukazao da su osetljivi podaci 70.000 korisnika ugroženi. Fotografije ličnih dokumenata su u najvećoj meri ugroženi hakerskim napadom koji je probio mrežu platforme. Hakerski napad se dogodio preko treće strane koja sarađuje sa platformom u domenu starosnog doba korisnika.

Dicord je saopštio da je kontaktirao pogođene korisnike čiji su podaci kao što su IP adrese i lični podaci potencijalo otkriveni. Postoji mogućnost da je broj korisnika koji su ugroženi značajno veći od navedenog.

Za sada nema više informacija o incidentu niti o koracima koje platforma namerava da preuzme u budućnosti.

Izvor: techcrunch.com

