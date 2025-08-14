Disney će prestati da objavljuje broj pretplatnika na strimingu

Finansijski izveštaji će se u buduće fokusirati na profit a ne na broj članova na Disney Plus, Hulu i ESPN Plus.

Disney je objavio da više neće izveštavati o broju pretplatnika za svoje striming servise u svojim kvartalnim finansijskim izveštajima. Odluka dolazi nakon kvartala u kojem je prijavljeno 2,6 miliona novih pretplatnika na Disney Plus i Hulu, čime je ukupan broj porastao na 183 miliona.

Odluka je objavljena u komentaru o kvartalnoj zaradi od strane generalnog direktora kompanije Disney i finansijskog direktora. Njih dvojica su rekli da su brojke plaćenih pretplatnika postale manje značajne za procenu učinka poslovanja i da će njihovo neprijavljivanje u buduće biti usklađeno sa promenama u medijskom pejzažu.

To odražava sličnu promenu koju je Netflix najavio prošlog aprila. U to vreme, kompanija je broj pretplatnika nazvala samo jednom komponentom svog rasta, ukazujući na nove tokove prihoda, uključujući svoj plan koji se finansira oglasima i plaćeno deljenje.

Disney još nije završio sa objavljivanjem pretplatnika. Prestaće da prijavljuje brojke članova i prosečan prihod po korisniku za ESPN Plus počev od rezultata za sledeći kvartal, četvrti kvartal 2025. godine a prestaće da izveštava za Disney Plus i Hulu tri meseca kasnije. Od tada će se umesto toga fokusirati na izveštavanje o ukupnoj profitabilnosti strimovanja.

Za kvartal koji se završio u junu 2025. godine, Disney je prijavio povećanje prihoda od strimovanja od šest procenta u odnosu na isti period prošle godine i profit od 346 miliona dolara. Disney Plus i Hulu zajedno sada imaju 183 miliona pretplatnika, od čega 128 miliona otpada na Disney Plus. ESPN Plus ima 24 miliona pretplatnika, bez rasta u poslednja tri meseca. Uskoro će mu se pridružiti novi neograničeni ESPN strimig servis koji će uključivati i pristup linearnim kanalima mreže.

Izvor: theverge.com