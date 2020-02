Disney dobio novog izvršnog direktora

Na mesto generalnog direktora kompanije Dizni došlo je do smene, pa je tako posle 15 godina nju napustio Bob Ajger, čovek koji je firmu vodio kroz neke veoma uspešne akvizicije.

Bio je deo kupovine Pixara

Iako je i dalje po analitičarima ovo čudan i skroz neočekivan potez, ipak se desilo. Bob Ajger je posle 15 godina otišao iz Diznija. On je na mesto generalnog direktora došao 2005. godine, i od tada učestvovao u izuzetnom razvoju svoje kompanije.

Učestvovao je u akvizicijama drugih kompanija koje je Dizni kupovao, među kojima su i Lucasfilm, Marvel, Pixar i još drugih poznatih brendova. Prema podacima dostupnim u javnosti, bio je drugi najplaćeniji generalni direktor sa godišnjom zaradom od oko 65,5 miliona dolara.

On će ostati direktor sve do 31. decembra, i učestvovaće u akviziciji Foxa i kada se završi lansiranje Disney+ strim servisa. Nakon toga, naslediće ga Bob Čapek. On će biti tek sedmi generalni direktor ove kompanije od kako ona postoji. Iz Diznija su objasnili da je ova odluka bila planirana godinama unazad.

