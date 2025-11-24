Disney gubi preko 4 miliona $ dnevno

Morgan Stanley procenjuje da Disneyjev spor sa Googleovim YouTube TV-om oko novog ugovora o distribuciji sadržaja košta zabavnog giganta 4,3 miliona dolara dnevno izgubljenih prihoda.

To je 30 miliona dolara nedeljno, jer prekid emitovanja kanala, uključujući ABC i ESPN, traje već 12. dan, izveštava Variety, iako analitičari očekuju da će Disney i Google postići rešenje do kraja nedelje. Spor takođe košta Google — Variety izveštava da je anketa Drive Research-a sprovedena među 1.100 američkih potrošača pokazala da je 24% otkazalo ili planiralo da otkaže svoje pretplate.

Više od 20 kanala u vlasništvu Disney-ja je prestalo da prikazuje YouTube TV nakon što im je istekao ugovor u 23:59 ET 30. oktobra. Dok Google optužuje Disney da povlači svoje kanale sa YouTube TV-a kao „pregovaračku taktiku“ i kaže da bi njegovi uslovi povećali cene za korisnike YouTube TV-a, Disney kaže da Google „odbija da plati fer cene“ za svoj sadržaj. Google je davao kredite od 20 dolara svojim pretplatnicima tokom nestanka struje, ali ostaje da se vidi šta će se prvo završiti: nestanak struje između Disneyja i Googlea ili obustava rada vlade.

Izvor: TheVerge