Disney kanali nestali sa YouTube TV-a

Disney-jevi kanali su nestali sa YouTube TV platforme nakon što dve kompanije nisu uspele da postignu novi dogovor do roka 30. oktobra. Ukinuti su popularni kanali poput ESPN-a, lokalnih ABC stanica, ABC News-a, FX-a, NatGeo-a, Disney Channel-a i Freeforma.

Sukob oko cena i uslova ugovora

YouTube je saopštio da je Disney prekinuo dostupnost svojih kanala kao pritisak u pregovorima, pokušavajući da iznudi uslove koji bi povećali cene za korisnike. Kompanija tvrdi da ova odluka šteti pretplatnicima YouTube TV-a, dok istovremeno koristi Disney-jevim drugim servisima kao što su Hulu + Live TV i Fubo.

Sa druge strane, Disney optužuje Google da odbija da plati fer cene za kanale poput ESPN-a i ABC-a, te da zloupotrebljava svoju tržišnu moć kako bi potkopao konkurenciju i izbegao standardne uslove koje drugi distributeri prihvataju.

YouTube TV je i ranije, 2021. godine, imao sličan problem sa Disney-jem, ali su tada postigli dogovor već sledećeg dana. Iako pregovori verovatno još traju, Google je najavio da će korisnicima ponuditi kredit od 20 dolara ukoliko kanali ostanu nedostupni duže vreme.

Ovo nije prvi put da YouTube TV prolazi kroz ovakve situacije – tokom godine slični sporovi su se dešavali i sa Paramountom, Foxom i NBCUniversalom. Iako su većinu konflikata rešili u poslednjem trenutku, YouTube TV je ipak izgubio pristup Univision-u, najvećem španskom TV emiteru u SAD-u.

Izvor: Engadget