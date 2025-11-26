Disney kanali se vraćaju na YouTube TV

Google i Disney konačno su postigli dogovor.

Google i Disney postigli su dogovor nekoliko nedelja nakon što je YouTube TV izgubio pristup Disneyjevih kanalima, uključujući ESPN, FX i ABC stanice. U saopštenju, Google je naveo da sporazum „očuvava vrednost (njegove) usluge za (njegove) pretplatnike i buduću fleksibilnost u ponudi“. Pretplatnici će tokom dana ponovo dobiti pristup Disney kanalima, kao i sadržaju u svojoj biblioteci. „Izvinjavamo se zbog prekida i zahvaljujemo pretplatnicima na strpljenju tokom pregovora,“ saopštio je YouTube.

Novi sporazum „prepoznaje ogromnu vrednost Disneyjevog programa i pruža pretplatnicima YouTube TV-a više fleksibilnosti i izbora“. To su naveli u zajedničkom saopštenju kopredsednici Disney Entertainmenta Alan Bergman i Dana Walden, kao i predsednik ESPN-a Džimi Pitaro. „Zadovoljni smo što su naši kanali vraćeni na vreme. Gledaoci će uživati u brojnim programima ovog vikenda, uključujući američki koledž fudbal“.

Disney je povukao svoje kanale 31. oktobra nakon što kompanije nisu uspele da obnove ugovor. Google je tada tvrdio da je Disney „koristio pretnju gašenja kao taktiku pregovaranja“. Navodno je želeo da nametne uslove koji bi povisili cene pretplatnicima. Disney je, s druge strane, optužio Google da „odbija da plati fer cene za (njegove) kanale“ i da koristi tržišnu dominaciju kako bi „eliminisao konkurenciju i potkopao industrijske standarde“.

Prema The Hollywood Reporter-u, pretplatnici YouTube TV-a će u okviru novog ugovora dobiti pristup odabranim programima ESPN Unlimiteda bez dodatne naplate. Google će takođe moći da ponudi Disney+ i Hulu pakete, kao i žanrovske grupacije kanala. Kompanija je već poslala obaveštenja korisnicima o povratku kanala i potvrdila da i dalje mogu da iskoriste kredit od 20 dolara, dodeljen kao nadoknada za prekid, sve do 9. decembra.

Izvor: Engadget