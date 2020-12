Disney+ najbolja aplikacija godine

Google Play je objavio dobitnike nagrada na kraju godine, uključujući izbore korisnika i urednika za najbolje aplikacije, filmove, TV emisije i knjige. Kao što je to bio slučaj poslednjih nekoliko godina, korisnici su glasali za svog favorita u svakoj kategoriji.

Većina glasala za Disney+

Disney+ se pojavio kao pobednička aplikacija godine za korisnike u SAD-u, a SpongeBob: Crusty Cook-Off je pobedio u kategoriji igara. Njihov omiljeni film je Bad Boys for Life, a nagradu korisnika za knjigu godine otišča je ka If It Bleeds Stephena Kinga. Urednici američke verzije Google Play-a takođe su rekli svoje mišljenje. Odlučili su se za Loonu, aplikaciju za opuštanje pred spavanje, kao najbolju za 2020. godinu i Legend of Zelda: Breath of the Wild inspirisan Genshin Impactom za najbolju igru u Play prodavnici.

Njihovih pet najboljih filmova su Bill & Ted Face the Music, Just Mercy, Miss Juneteenth, Onward i oskarom nagrađeni Parasite. U izboru uredničkih knjiga nalaze se Obećana zemlja Baraka Obame, Rešenja i drugi problemi Allie Brosh i Alexis Daria Iou Have Me at Hola. Ceo spisak nagrada uključivao je pohvalnice u brojnim drugim kategorijama. Google Play urednici uvrstili su Chris Hemsvorth-ovu aplikaciju za fitnes i ishranu Centr kao jednu od najboljih aplikacija za lični rast i Zoom u odeljku svakodnevnih stvari. ShareTheMeal Ujedinjenih nacija proglašen je jednom od najboljih aplikacija u trgovini, dok su Disney+ i Dolby On navedeni na listi najboljih aplikacija za zabavu.

Urednici su istakli i brojne druge igre. Njihove indie igre uključuju Sky: Children of the Light i Gris. Među selekcijama u kategoriji najboljih takmičarskih igara su Legends of Runeterra, Gwent i Brawlhalla.

Izvor: Engadget

