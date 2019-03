Disney oživljava Lucasfilm Games

Nakon što je otkupio Lucasfilm 2012 godine, Disney je prvo ugasio odsek za razvijanje video igara – legendarni LucasArts. Nakon toga je Electronic Arts preuzeo Star Wars licencu za video igre, ali su za više od šest godina objavljena tek dva nova naslova, te se veruje da Disney nije bio zadovoljan tim učinkom. Pretpostavlja se da je upravo zbog toga kompanija odlučila da ponovo aktivira Lucasfilm Games – preteču LucasArts.

U poslednjih nekoliko dana Disney je objavio konkurse za nekoliko radnih mesta, a posebno za Lucasfilm Games, te naveo da traži producente, marketinške koordinatore, umetničke direktore, te druge. Na osnovu ovih objava izgleda da će Lucasfilm Games raditi na „interaktivnim proizvodima“ koji se zasnivaju na Star Wars franšizi, a koji će biti namenjeni „svim digitalnim platformama“ – što uključuje PC, Mac, sve konzole poslednje generacije, kao i mobilne i AR/VR uređaje. I pored svega navedenog, ništa još uvek ne ukazuje na to da će Disney potpuno preuzeti Star Wars licencu od Electronic Arts-a, pa se pretpostavlja da će kompanija interno početi da razvija sopstvene igre – bar Star Wars, Indiana Jones, te druge Lucasfilm naslove.

LucasArts je sa radom prestao 2013. godine, iako je ime nastavilo da postoji kao vlasnik licenci, zbog čega je kompanija i odlučila da novi studio za razvoj video igara otvori pod Lucasfilm Games – što je ime po kojem je LucasArts bio poznat od 1982. do 1990. godine. The Secret of Monkey Island je poslednja igra koja se pojavila u okviru studija koji je nosio staro ime, te je Electronic Arts nakon toga nastavio da objavljuje nove Star Wars naslove, ili je bar tako trebalo da bude.

