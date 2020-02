Disney+ premašio cifru od 28 miliona pretplatnika

Disney+ je od lansiranja okupio 28,6 miliona korisnika, te je tako posle samo tri meseca od lansiranja premašio 20 miliona, koliko se očekivalo do kraja 2020. godine.

Tako je servis već do kraja decembra 2019. brojio 26, 5 miliona korisnika, a prvi kvartal se završio sa još dva miliona novih korisnika. Broj pretplatnika utiče i na dobit, pa je uticao i na ukupne prihode čitave kompanije, koji su došli do 28,6 milijardi dolara. Očekuje se da se prihodi dodatno povećaju sa pristizanjem internacionalnih korisnika, ali i od premijera novih Marvel i Lucasfilm serija, budući da The Falcon i Winter Soldier stižu u avgustu, WandaVision u decembru, a druga sezona popularne serije The Mandalorian već u oktobru.

Tako je Disney+ ostvario daleko veći uspeh od očekivanog, a dobri rezultati su zabeleženi i u drugim odelima Disney kompanije, posebno filmskim studijima, i to nakon naslova Frozen 2 i Star Wars: The Rise of Skywalker koji su na blagajnama ukupno zaradili preko 2,5 milijardi dolara.

Izvor: The Verge

