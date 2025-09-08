Disney se nagodio za 10 miliona dolara

Disney je pristao da plati 10 miliona dolara da bi rešio tvrdnje Federalne trgovinske komisije (FTC) da je prekršio savezni zakon obmanjujućim označavanjem crtanih filmova na YouTubeu kako bi mogao nezakonito da prikuplja lične podatke dece.

FTC tvrdi da Disney nije označio neke video snimke svojih popularnih dečjih crtanih filmova koje je otpremio na YouTube kao „Namenjeno za decu“ – oznaka koja takve video snimke čini nepodobnim za određene funkcije, poput prikupljanja ličnih podataka. To je način na koji YouTube otežava ciljanje dece personalizovanim oglasima. Ali umesto da označi pojedinačne video snimke kao „Namenjeno za decu“ ili „Nije namenjeno za decu“, tvrdi FTC, Disney je ostavio podrazumevanu oznaku na nivou kanala, tako da bi svaki video otpremljen na kanal „Nije namenjeno za decu“ umesto toga nosio oznaku „Nije namenjeno za decu“.

Rezultat je bio da će video snimci sa sadržajem iz filmova za decu poput „Neverovatnih“, „Priče o igračkama“ i „Zaleđeno kraljevstvo“ biti označeni kao „Nije namenjeno deci“, prema vladi, zaobilazeći pooštrena ograničenja YouTubea, uključujući dozvoljavanje YouTubeu da automatski reprodukuje druge video snimke „Nije namenjeno deci“ nakon što se završe Disneyjevi. To je rezultiralo time da je Disney prikupljao informacije o deci i prikazivao im ciljane oglase na video snimcima koji su tehnički dizajnirani kao „nije namenjeno deci“, tvrdi FTC, kršeći Pravilo o zaštiti privatnosti dece na mreži (COPPA), koje zahteva roditeljski pristanak za prikupljanje informacija o deci mlađoj od 13 godina.

YouTube je implementirao sistem označavanja nakon sopstvenog poravnanja sa FTC-om iz 2019. godine zbog navodnog kršenja Pravila COPPA.

Disney je trebalo da zna da su neki od njegovih video snimaka pogrešno označeni, tvrdi vlada, jer je YouTube već 2020. godine rekao Disneyju da pogrešno označava svoje video snimke, promenivši oznake na preko 300 svojih video snimaka sa „Nije namenjeno deci“ na „Namenjeno deci“ u to vreme, prema žalbi. Ali, Disney je nastavio da postavlja video snimke samo sa podrazumevanom oznakom na nivou kanala, kaže FTC.

Prema predloženom sporazumu, Disney će platiti građansku odštetu od 10 miliona dolara, dobiti saglasnost roditelja za prikupljanje podataka od dece mlađe od 13 godina, kako je propisano zakonom, i kreirati novi program za preispitivanje da li video snimci postavljeni na YouTube treba da budu označeni kao namenjeni deci ili ne, koji mora da održava narednih deset godina — osim ako YouTube ne osmisli sopstveni sistem „za određivanje starosti, starosnog raspona ili starosne kategorije svih korisnika YouTubea“. Ako je to slučaj, Disneyju više neće biti potreban sopstveni sistem da bi utvrdio kako bi video snimci trebalo da budu označeni.

Izvor: TheVerge