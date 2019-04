Disney+ streaming servis biće dostupan širom sveta

Tokom 2017. godine Disney je najavio planove za video streaming servis koji je zamišljen kao konkurencija Netflix-u. Pre nekoliko meseci, servis je dobio ime – Disney+, a sada je objavljen i datum početka njegovog emitovanja – 12. novembar. Mesečna cena servisa biće 6.99 dolara, odnosno 69.99 dolara na godišnjem nivou.

Na ovom servisu biće dostupni svi filmovi u Disney-jevom vlasništvu, uključujući Pixar, kao i Marvel i Star Wars franšize. Pretplatnici će biti u mogućnosti da filmove preuzimaju i da ih gledaju offline, dok god traje njihova pretplata na servis. Takođe, biće dostupni i 4K i HDR sadržaji.

Mnogi filmovi biće ekskluzivno predstavljeni samo na Disney+ servisu. Među njima će biti „Captain Marvel“ i „Frozen 2“, a mnogi serijali se pripremaju za premijerno prikazivanje na ovom servisu (kao, na primer, nova sezona „The Clone Wars“ serije). Među dostupnim serijama biće i mnogi sadržaji u vlasništvu National Geographic-a, a ova kompanija je najavila i dve nove serije koje će biti dostupne samo na novom servisu. On će sadržati i više od 5.000 epizoda serija koje su do sada emitovane na Disney Channel-u, kao i više od 100 Disney Channel filmova. Plan je da se u narednih pet godina na ovom servisu nađe više od 50 originalnih serija, više od 10.000 epizoda raznih do sada emitovanih serija, kao i više od 500 filmova.

Servis će biti dostupan na pametnim televizorima, preko Disney+ aplikacije, kao i na telefonima i tabletima. Da bi se obezbedila što šira podrška, Disney je već najavio partnerstvo sa Roku i PS4, a biće dostupan i na velikom broju set-top-box uređaja, TV stikovima i budućim game konzolama.

Od novembra, ovaj servis će biti dostupan u SAD-u, ali će ubrzo nakon toga biti ponuđen širom sveta. Do 2021. godine moći će da se gleda u celoj Severnoj Americi, Evropi, Azijsko-pacifičkom regionu i Latinskoj Americi.

