Disney upozorava da bi YouTube TV mogao da izgubi njegove kanale

Da li će Disney i YouTube TV postići dogovor do 30. oktobra ili nam sledi još jedan preokret?

YouTube TV bi mogao da izgubi Disney sadržaj ako se ne postigne dogovor. Disney insistira na većim naknadama a čini se da volje za takvu želju nema. Da li ostaje YouTuBe TV bez ovog sadržaja.

Vreme za pregovore se završava 30. oktobra. Ukoliko se dogovor ne postigne gasi se sadržaj Disney na YouTuBe TV. Ali koliko nas sve to zabrinjava? Gotovo nimalo. Ujedno jasno je da oni sami određuju nove anekse i nove uslove pa se može očekivati da će se sadržaj vratiti kroz vreme.

Međutim, ovi pregovori su važni u drugom svetlu koji pokazuje da dolazi do zaoštravanja između svih do sada idealno prikazivanih simbioza. Čini se da je došao momenat kada svi prelaze u aktivan sukob i borbu za pozicije. YouTuBe TV svakako da može bez Disney a i Disney može bez ove platforme. Ovaj „raskol“ više pokazuje da su ostvareni prvobitni ciljevi i da je sada za sve platforme došao momenat novih pravaca.

Obe strane se trenutno svim silama bore protiv druge i pokušavaju da na svoju stranu pridobiju korisnike. Pitanje je koliko korisnike više i zanima da prate ovakve sadržaje kada danas imaju AI koji im ostvaruje želje.

Izvor: engadget.com