Disney+ uvodi podršku za HDR10+ sadržaj

Disney+ je započeo svoju prvu fazu uvođenja HDR10+ tehnologije, ali će pristup ovom sadržaju u početku biti ograničen. Oko 1.000 emisija sa Hulu platforme biće dostupno u ovom formatu, dok će ostali sadržaji iz Disney portfolija dobiti podršku za HDR10+ kasnije, u još neodređenom terminu. Vest je objavio Samsung, jedan od glavnih pokretača ovog standarda za prikaz slike visokog dinamičkog opsega.

Ekskluzivna podrška za Samsung uređaje u prvoj fazi

Disney+ će HDR10+ sadržaj najpre ponuditi korisnicima Samsung Crystal UHD televizora i modela više klase, proizvedenih od 2018. godine, kao i na odabranim Samsung Smart Monitorima.

HDR10+ predstavlja unapređenje postojećeg HDR10 standarda, a alternativa je Dolby Vision tehnologiji. Oba formata omogućavaju prikaz šireg raspona kontrasta, svetline i boja — i to po sceni, što značajno poboljšava vizuelni doživljaj, pod uslovom da uređaj podržava ovu tehnologiju.

Podsetimo, Netflix je još u martu najavio podršku za HDR10+, dok su neke druge platforme ovaj standard implementirale znatno ranije.

Izvor: Engadget