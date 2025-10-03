Disney zahteva uklanjanje svojih likova sa Character.AI platforme

Kompanija Disney uputila je zvanični zahtev kompaniji Character.AI da prestane sa korišćenjem njenih zaštićenih likova. Prema izveštaju portala Axios, Disney je poslao pismo o prekidu korišćenja autorskih prava, tvrdeći da platforma poseduje chatbotove zasnovane na franšizama poput Pixar filmova, Star Wars-a i Marvel Cinematic Universe-a. Pored optužbi za povredu autorskih prava, pismo je dovelo u pitanje i način na koji se ovi likovi koriste u razgovorima sa maloletnicima.

Zabrinutost zbog bezbednosti i reputacije

U dokumentu je istaknuto da neki od ovih chatbotova mogu biti seksualno eksploatativni i štetni za decu, što, prema Disney-ju, ozbiljno narušava ugled i poverenje potrošača. Platforma Character.AI već je bila pod istragom zbog nedovoljnih mera zaštite maloletnika. Zabeleženi su slučajevi u kojima su se tinejdžeri obraćali chatbotovima povodom samoubilačkih misli, a potom oduzimali sebi život. Ovakvi incidenti privukli su pažnju Federalne trgovinske komisije i američkih državnih tužilaca.

Odgovor Character.AI i Disney-jevi pravni potezi

Character.AI je reagovao na Disney-jev zahtev i potvrdio da je uklonio sporne likove, naglašavajući da je uvek na nosiocima prava da odluče kako će njihova intelektualna svojina biti korišćena. Predstavnik kompanije naveo je da platforma brzo reaguje na prijave o kršenju prava i uklanja sadržaj koji prijave vlasnici IP-a.

Ovaj slučaj pokazuje da je Disney spreman na pravne akcije protiv AI kompanija. Podsetimo, u junu je zajedno sa Universal Studios tužio Midjourney zbog navodnog kršenja autorskih prava.

Izvor: Engadget