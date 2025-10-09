Distributivni centar kompanije Schneider Electric u Evreu proglašen Svetionikom održivosti po izboru Svetskog ekonomskog foruma

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, objavio je da je njegov distributivni centar u francuskom gradu Evre proglašen Svetionikom održivosti po izboru inicijative Global Lighthouse Network u okviru Svetskog ekonomskog foruma.

Foto: Schneider Electric

Ovo priznanje potvrđuje posvećenost Schneider Electrica cirkularnosti, efikasnosti resursa i održivim inovacijama. U Evreu se nalazi prvi cirkularni distributivni centar Schneider Electrica koji primenjuje revolucionarni model „bolje, duže i ponovne upotrebe“ tokom celog radnog veka proizvoda maksimalno podržavajući cirkularnu ekonomiju. U periodu od dve godine, centar je smanjio potrošnju energije za 18%, a upotrebu jednokratne plastike za 40 odsto.

Šesto po redu priznanje Svetionik održivosti (Sustainability Lighthouse) za Schneider Electric – što je najveći broj među kompanijama članicama inicijative Global Lighthouse Network – dodatno potvrđuje njegovo liderstvo u održivoj industrijskoj transformaciji.

Među inovacijama u oblasti održivosti distributivnog centra su:

Digitalna platforma koju klijenti koriste za naručivanje i vraćanje više od 3000 vrsta proizvoda

Model prikupljanja podataka koji proizvode povezuje sa centrima za popravku, prepravku i prepakivanje

Cirkularna rešenja u oblastima pakovanja, transporta i energetike

EcoStruxure Resource Advisor i EcoStruxure Building Operation za praćenje i upravljanje energijom.

„Ovo priznanje Foruma govori koliko su naši timovi posvećeni naporima da održivost ugrađuju u svaki aspekt našeg poslovanja“, izjavio je Mourad Tamoud, Chief Supply Chain Officer u kompaniji Schneider Electric. „U Evreu smo definisali novu ulogu distributivnog centra – ne samo kao logističkog čvorišta, već i kao pokretača cirkularnosti. Ponosni smo što smo deo inicijative Global Lighthouse Network i što svoja saznanja delimo sa celom industrijom radi održivije i efikasnije budućnosti.“

Global Lighthouse Network, inicijativa Svetskog ekonomskog foruma i firme McKinsey & Company, nagrađuje lokacije koje su lideri u digitalnoj transformaciji i poslovnoj izvrsnosti. Među 12 novih lokacija u sedam zemalja koje su dobile priznanja za 2025. godinu, distributivni centar Schneider Electrica u Evreu je nagrađen za dostignuća u oblasti održivosti.

„Organizacije koje će oblikovati budućnost su one koje danas predvode sveobuhvatnu transformaciju, ugrađujući digitalne inovacije, otpornost, održivost, razvoj talenata i klijente kao prioritet u sve što rade“, rekla je Kiva Allgood, Managing Director and Head of the Centre for Advanced Manufacturing and Supply Chains, Svetski ekonomski forum. „Čestitam novim dobitnicima priznanja koji pokazuju kako kompanije okrenute ka budućnosti u različitim industrijama i segmentima pretvaraju svoju viziju u delo, postavljajući nov globalni standard poslovne izvrsnosti i uticaja.“

Nakon prethodnih dobitnika priznanja Svetionik, uključujući fabriku u kineskom gradu Vusi, ovo dostignuće potvrđuje doslednu lidersku poziciju Schneider Electrica u održivoj proizvodnji i transformaciji lanca snabdevanja.

Impact Supply Chain program

Distributivni centar u Evreu je pravi primer programa transformacije Impact Supply Chain kompanije Schneider Electric u cilju pozitivnog uticaja kako na klijente, tako i na planetu. Glavni stubovi ovog programa su:

Ljudi – osnaživanje naših zaposlenih da uvode inovacije i svakodnevno pozitivno utiču na klijente.

Planeta – gradimo održiv, odgovoran lanac snabdevanja spreman za neto nulte emisije.

Klijenti – ulažemo u pouzdanost i vodeći nivo kvaliteta u industriji za svoje klijente.

Učinak – poboljšavamo učinak lanca snabdevanja putem napredne tehnologije, pametnih i objedinjenih procesa, regionalnih ekosistema i saradnje.