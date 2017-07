Divlje životinje kao Pokemon Go

Tokom pet meseci, Manayara, dvadesetšestogodišnja slonica iz Tanzanije, prevalila je 695 kilometara u pratnji članova krda. Nisu se udaljavali od reke, ali su povremeno dolazili i u blizinu ljudskih naseobina u potrazi sa svežim stablima akacije. Krda i čopori različitih zveri prevale i po 3.000 kilometara mesečno po jedinki u potrazi za svežom vodom i hranom.

Nacionalni parkovi i rezervati se oslanjaju na GPS podatke da bi bolje razumeli potrebe i ponašanje životinja u divljini. Sada ti podaci odlaze u igricu za pametne telefone, gde će igrači imati mogućnost da prate prave životinje na osnovu njihovog prirodnog kretanja. U igrama kao što je Safari Central korisnici prate životinje poput Manayare, a sredstva od prodaje aplikacije će ići u fondove za očuvanje životinjskih vrsta.

“Razmišljajte o ovoj igri kao o Pokemon Go gde su životinje stvarne, a igra je zasnovana na njihovom prirodnom kretanju, a ne na kretanju koje im zadaju korisnici,” rekao je Gautam Shah, osnivač start up kompanije Internet of Elephants koja pravi ovu igricu.

Ovo će biti prva igra koja će koristiti realne podatke o kretanju divljih životinja. Do sada imaju podatke o kretanju lavova, slonova, grizlija, jaguara, vukova, džinovskih mravojeda, te različitih vrsta ptica, a dobijaju ih od organizacija kao što je WWF Brazil, te afričkih rezervata i nacionalnih parkova.

Cilj je da se što više ljudi poveže sa svakodnevnim životom ugroženih vrsta, te da se tako podigne svest o naporima koji se čine za očuvanje najugroženijih.

Kompanija, koja trenutno vodi kampanju na Kickstarter-u, planira da lansira igricu u decembru 2018. godine.

