Do dve bezbrižne nedelje s vašim pametnim drugarom

Huawei se od drugih proizvođača pametnih satova izdvaja po jednom jasnom kriterijumu – trajanju baterije. Bez obzira na to koji model Huawei pametnog sata koristite, bićete bezbrižni jer će on izdržati veoma dugo.

Baterijska anksioznost može biti nečija realnost. Ne i sa uređajima kompanije Huawei, a novi Huawei Watch GT 3 Pro je jedan od najboljih po tom pitanju. Drugi se ne mogu pohvaliti ovakvom mogućnošću. Pojedini rivali imaju baterije koje traju – svega 18 sati rada i neophodnost šest sati punjenja. Svake noći na punjač, dakle.

Huawei Watch GT 3 Pro – i lep i traje

Nova serija stiže u dva izdanja – Titanium i Ceramic, pri čemu su modeli jasno usmereni prema muškarcima, odnosno damama. Titanium model stiže s prečnikom od 46.6 mm, dok manja Ceramic varijanta ima prečnik od 42.9 mm. Oba pametna sata izgledaju izuzetno atraktivno, i definitivno pristaju svakom okruženju, od raskošnih večernjih izlazaka, preko kancelarijsko-biznis okruženja, sve do prostorija koje su predviđene za vežbanje i fizičku aktivnosti, poput teretane. Titanijumski model koristi upravo taj materijal, titanijum, za izradu narukvice i okvira, dok keramička varijanta ima keramički okvir oko sata sa ivicom od nerđajućeg čelika i teksturom koju Huawei naziva dijamantskim prahom. Luksuzno, dopadljivo i na prvi i na stoti pogled, privlači pažnju i poglede.

No, sve to ne bi toliko vredelo da je trajanje baterije kratko. Huawei ne zanemaruje ovaj izuzetno bitan aspekat funkcionalnosti uređaja i nastavlja u starom, dobrom ritmu kada je baterija u pitanju. Šta se pokazalo, koliko nam je trajala baterija tokom koriščenja sa ovih satova?

Treba istaći da nova generacija satova nudi i vrlo interesantnu novinu – Always On prikaz. Reč je o režimu rada kada je ekran uvek uključen, s pojednostavljenim prikazom koji nudi osnovne informacije. Ukoliko se koristi ovaj sistem prikazivanja informacija, vreme trajanja baterije je znatno kraće. Iskreni da budemo, s obzirom da senzor radi besprekorno i da se regularni skin prikaže čim napravite pokret satom prema licu, ne vidimo neki naročiti razlog da se ova opcija uključuje. Osim toga, postoji i novi sistem senzora koji je integrisan u pametni sat, uključujući i EKG senzor, tako da i te nove mogućnosti valja imati na umu kada je potrošnja baterije u pitanju.

Dve nedelje bez muke

No, bez obzira na to, fantastični Huawei Watch GT 3 Pro je zadržao ono što je GT seriju pametnih satova učinilo tako popularnom kod kupaca – dugo trajanje baterije. Kompanija je deklarisala bateriju Titanium pametnog sata (veći, muški model) koji smo imali na testu na 14 dana. Za ovaj period nismo uspeli da ga u potpunosti “ispraznimo”. Sa Always On ekranom je i dalje u stanju da isporuči preko tri dana rada, što je takođe odličan rezultat, budući da sat traje znatno duže nego konkurentski pametni satovi koji nemaju, pa samim tim ni ne koriste ovu mogućnost.

Drugim rečima, nova serija pametnih satova donosi veoma dugotrajnu autonomiju koja će učiniti da budete potpuno bezbrižni prilikom nošenja, putovanja, i da nikada nećete imati bilo kakvu vrstu problema uzrokovanu grozničavom potragom za utičnicom. Pored toga, sat se puni veoma brzo, putem postolja koje se isporučuje u paketu. I ne zaboravite, kada ga dopunite za samo 30%, to je i dalje oko pet dana rada, što sam proces punjenja baterije baca na sasvim drugi kolosek u odnosu na modele kojima baterija traje svega dan ili dva, pa samim tim i kratka dopuna ne donosi puno dodatnih sati autonomije.

Sve to obezbeđuje da Huawei Watch GT 3 Pro igra u sopstvenoj ligi, nastavljajući odličnu tradiciju dugotrajne autonomije Huawei pametnih satova.

