Dobre igre o svemiru: Among Us

Video igre koje na svode u kosmos su odavno popularne, a nude različite avanutre – od kosmičkih borbi do teraformiranja dalekih planeta.

Jedan od zanimljivijih je i Among Us, koja je kao i Space Invaders pogodila želje igrača, te ušla u pop kulturu. Objavljena je 2018. godine, a razvio ju je studio Inner Sloth. Dostupna je za Windows, Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, te Xbox One Xbox Series X/S, a u pitanju je strategija koja može da se igra i na telefonima.

Mobilni gejming je već neko vreme u usponu, iako mnogi tvrde da nudi „bleđe iskustvo“ nego konzole. Among Us se pokazala kao uspešna i među igrama koje se rado igraju na pametnim telefonima. Igru su mnogi brzo zavoleli, između ostalog i zbog toga što donosi atmosferu iz kultnog filma The Thing – do 14 igrača dobija uloge astronauta na kosmičkom brodu, a troje su „uljezi“. Niko ne zna ko su neprijatelji, pa su svi sumnjivi.

Kako igra teče, obični igrači rešavaju zagonetke, igraju mini igre i pokušavaju da prežive, dok se uljezi trude da sabotiraju brod. Jedan od najuzbudljivijih momenata u igri je kada igrači glasaju ko je neprijatelj, nakon čega onaj koji dobije najviše glasova biva izbačen u svemir.

