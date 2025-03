Dobro došli na Windows 11

Upravo ste instalirali Windows 11? Dobra odluka, podrška za prethodnu verziju Microsoft-ovog operativnog sistema ističe za pola godine. Ostaje još da podesite novi Windows tako da odgovara vašim potrebama, korak po korak i program po program. Evo nekoliko dobrih saveta…

Windows 11 je na tržištu već tri ipo godine, ali njegovo prihvatanje još uvek nije na nivou koji Microsoft očekuje. Statcounter je objavio da je učešće Windows-a 11 na tržištu u januaru 2025. godine (u odnosu na sve verzije Windows-a) bilo 36,65 procenata. Iako je učešće povećano za 2,53 odsto u odnosu na decembar 2024, to je i dalje znatno lošiji procenat od očekivanog. Windows 10 je i dalje najpopularniji Windows OS i instaliran je na čak 60,37 procenata računara širom sveta. Vetar u leđa novom Windows-u mogao bi da bude EOL (end-of-life) Windows-a 10 koji je zakazan za 14. oktobar 2025. godine. Microsoft očekuje da će barem deo korisnika „desetke“, kako se bude približavao oktobar, rešiti da instalira verziju 11.

Počnite od početka

Pored toga, poznato je da Windows s vremenom degradira korisničko iskustvo. Vreme podizanja operativnog sistema se produžava, performanse opadaju, pojavljuje se bezbroj registry ključeva koji su oštećeni ili neispravni, broj (nepotrebnih) programa u Startup sekciji se povećava, množe se otvoreni procesi u memoriji koji samo troše resurse, ažuriranje drajvera ponekad ne uspeva… Time se spisak problema koji se pojavljuju tokom eksploatacije Windows računara ne završava, ali je dovoljno indikativan. Zato smo odlučili da vam predstavimo načine kako da sveže instaliran Windows učinite boljim i prilagođenijim vašim potrebama.

Rasprostranjenost raznih verzija Windows-a na globalnom tržištu

Bilo da planirate da prvi put instalirate Windows 11 ili ga već koristite, a zbog navedenih problema želite da ga ponovo instalirate i optimizujete, čista instalacija će dovesti do rešavanja praktično svih pomenutih situacija. Pored toga, totalna reinstalacija pružiće vam i priliku da izostavite sve programe koji su „čučali“ na hard-disku, a nisu pokrenuti mesecima, pa se i s te strane dobija dodatna optimizacija sistema.

Sama instalacija je tek početak. Nakon nje se može uraditi mnogo stvari koje će optimizovati rad u Windows-u.

Fino podešavanje procesa instalacije

Pojedine kompanije sopstvenim instalacijama Windows-a pridružuju i razne programe koji će pokušati da se automatski instaliraju. Neki od tih programa su DriverHub i Armory Crate. Iako su ovi alati zamišljeni da pomognu korisniku (recimo, DriverHub će uputiti na nedostajuće instalacije i nove verzije bilo kog čipseta ili drajvera za vaš računar), oni donose i gomilu neželjenih programa. Ako nesmotreno odaberete Install all opciju, na računaru će se naći veliki broj nepotrebnih i neželjenih aplikacija koje će samo zauzimati prostor na disku i eventualno u radnoj memoriji.

DriverHub i Armory Crate su zgodni alati, ali mogu na vaš sistem da dovedu gomilu nepotrebnog softvera. Bolje je da ih ne instalirate

U svakom slučaju, deo koji se odnosi na drajvere u ovom alatu je poželjno pokrenuti, jer će potražiti najsvežije drajvere na zvaničnim sajtovima (Acer, AMD, ASUS, Compaq, Dell, Lenovo, LG, Microsoft, Panasonic, Samsung, Sony i Toshiba), ali treba izbegavati instalaciju bilo kog dodatnog i nepotrebnog programa.

Neispravno vreme

Prilikom prve instalacije Windows-a često se pojavljuje greška s vremenskom zonom. Ukoliko se to i kod vas desi, otvorite Start meni, kucajte Date and Time i selektujte prvu opciju koja se pojavi u listi rezultata. U Date & Time meniju isključite, pa ponovo uključite opcije Set the time zone automatically i Set the time automa­tically. To bi trebalo da natera ­Windows da se sinhronizuje sa atomskim satovima na Internetu ali i vašom vremenskom zonom, kao i da prikaže tačno vreme.

Zašto je to bitno? Osim očiglednog odgovora, da imate tačno vreme na računaru, ovo je važno i zbog ažuriranja Windows-a, kao i za određene metode dvofaktorske autentifikacije.

Najbolje je da računar koji je povezan na napajanje nikad automatski ne šaljete u sleep

ili hibernate

Izmene Power Plan-a

Gašenje ekrana i odlazak računara u sleep mod nakon određenog perioda neaktivnosti je zgodno sa aspekta uštede potrošnje energije, ali je pogubno po produktivnost. Kada se to desi, potrebno je da se ponovo unese lozinka da se otključa ekran, a to remeti ritam rada. U slučaju kada računar radi na baterije ili kada se nalazite u kancelariji, ovakav scenario bi i mogao da ima smisla, ali kada je priključen na struju i kada se koristi u kućnom okruženju, nema potrebe za tim.

Da biste isključili tu opciju, u Start meniju ukucajte Edit Power Plan i kliknite na istoimenu opciju u rezultatima. Pronađite opciju Put the computer to sleep i podesite je na Never, a kod Turn off the display možete da stavite sat ili dva, ili da i nju postavite na Never.

Restart umesto gašenja računara

Nakon što izaberete opciju gašenja računara, često se dešava da se on zapravo ne ugasi, nego restartuje. Ovo je rezultat načina na koji Windows upravlja svojim sistemskim greškama. Kad tokom gašenja (ažuriranja) doživi neku grešku, on će se automatski ponovo pokrenuti.

Da biste zaustavili takvo ponašanje, idite na Settings -> System -> About. Tu odaberite opciju Advanced system settings i unutar nje Start-up and Recovery. Tu kliknite Settings u System failure sekciji, deselektujte Automatically Restart i kliknite OK. Na ovaj način ćete u slučaju nekog problema imati bolju priliku da vidite o čemu se zapravo radi.

Vratite My computer i druge korisne ikone na desktop

Sredite taskbar

Centralizovani prikaz taskbar-a, koji imitira prikaz na Macintosh računarima nije svakom interesantan. Ukoliko želite da se vratite na uobičajeni prikaz taskbar-a, s levim uravnanjem, kliknite desnim tasterom miša na taskbar i odaberite opciju Taskbar Settings. Kliknite na Taskbar behaviours tab i u njemu odaberite left za prikaz taskbar-a kao u Windows-u 10. Ukoliko želite, možete da isključite Task view i Widgets, kao i da uklonite Search opciju iz taskbar-a.

Iz taskbar-a možete da uklonite i programe koje Windows podrazumevano postavlja na tom mestu. Mi obično odmah uklonimo Microsoft Store. Ukoliko ne želite da koristite Copilot, možete i njega da sklonite, kao i Edge, ukoliko preferirate neki drugi Web browser.

Podešavanje tema i miša

Da biste promenili pozadinsku temu Windows-a, kliknite desnim tasterom miša na desktop, izaberite opciju Personalization pa idite na Themes i odaberite željenu temu. Preporučujemo da odaberete neku tamnu temu, koja će smanjiti intenzitet svetla koje „isijava“ ekran. To će pomoći prilikom rada noću, kada nećete biti zaslepljeni svetlinom ekrana. A možete da se opredelite i za jednobojnu, tamnu pozadinu.

Kada smo već tu, možemo odmah da podesimo kursor miša. Odaberite Mouse cursor opciju i otvoriće se Pointers meni. Ovde možete da odaberete Windows Black (system scheme) za pointer, koji će olakšati pronalaženje miševa na velikim ekranima s visokom (4K) rezolucijom, na ultraširokim monitorima ili u slučajevima kada se koristi više od jednog monitora.

Sistemske ikone

U nekim ranijim verzijama Windows-a na ekranu ste imali ikone This computer, ili My computer koje su zgodne u svakodnevnom radu. Njih sada nema, ali u Themes meniju koji smo pomenuli postoji sekcija Desktop icon settings. Kliknite na nju i dobićete panel iz koga možete da vratite stare dobre ikone, pa i da promenite izgled neke od njih.

Ninite.com – automatska instalacija brojnih programa

Dok se još uvek nalazite u podešavanjima, možete da deselektujte Recycle Bin desktop ikonu. Umesto klasične korpe za otpatke, preporučujemo instalaciju nove, koja donosi mnogo korisnih unapređenja. U pitanju je Minibin, aplikacija koja smešta korpu za otpatke u System tray tako da je ona uvek dostupna, bez potrebe da se minimizuju svi otvoreni prozori na desktop-u. Ovaj program veličine samo stotinak kilobajta, dozvoljava modifikovanje raznih parametara, pa ga je lako prilagoditi ličnim potrebama. Trenutno je aktuelna verzija 6.6.0.0, a program možete da pronađete na većini popularnih download sajtova.

Podešavanje monitora

Mnogi noviji monitori imaju mogućnost bržeg osvežavanja slike od standardnih 60 Hz (ova vrednost kod nekih modela ide i do 240 Hz), ali to često nije iskorišćeno. Ukoliko posedujete takav monitor, proverite da li je njegovo osvežavanje postavljeno na optimalnu (maksimalnu) vrednost ili na podrazumevanih 60 Hz. Idite u Settings -> System -> Display, odaberite monitor koji želite da konfigurišete, skrolujte nadole do Advanced display opcije i odaberite Choose a refresh rate. Tu iz liste izaberite najveću vrednost osvežavanja koja je dostupna. Ukoliko niste instalirali odgovarajuće drajvere, verovatno će osvežavanje monitora biti „zak­ljučano“ na osnovnih 60 Hz, pa se pobrinite da imate najsvežije drajvere za monitor i grafičku karticu.

Ostaćemo još malo u podešavanjima monitora. Windows ima opciju koja omogućava automatsko podešavanje osvetljenja monitora u zavisnosti od doba dana. To je napravljeno da bi se smanjila količina plave svetlosti koja se emituje sa ekrana, što utiče na zamor očiju prilikom dugotrajnog gledanja u ekran, ali i na kvalitet sna. Kada je aktivirana, ova opcija povećava toplinu boja na ekranu u sumrak, odnosno više osvetljava ekran na dnevnoj svetlosti.

Osvetljaj ekrana može da se prilagođava dobu dana

Da biste aktivirali tu opciju, idite u Start meni i ukucajte Night Light. Kliknite na rezultat i uključite istoimenu opciju. U podešavanjima odaberite da se ova opcija podešava na osnovu izlaska i zalaska Sunca. Da bi ona pravilno radila, morate da imate aktiviranu i lokaciju računara. Kada sve to podesite, možete da definišete i jačinu efekta (odnosno koliko će se ekran zatamnjivati ili osvetljavati) kada je „noćno svetlo“ aktivno.

Desni klik u starom stilu

Windows 11 je „skratio“ kontekstualne menije koji se dobijaju desnim klikom miša. Umesto da se u njima prikazuju sve dostupne komande, sada se pojavi tek nekoliko najčešćih, a ostale su skrivene iza Show more options opcije. To zna da bude naporno i tera nas na još jedan klik miša u mnogim situacijama.

Ovakvo ponašanje se, srećom, može izbeći. Kliknite desnim tasterom na Start meniju i odaberite Terminal (admin) opciju. Kada se pokrene PowerShell, otkucajte

“HKCU\Software\Classes\

CLSID\{86calaa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32″ / f /ve

Nakon što PowerShell registruje da je operacija uspešno izvršena, idite u Task Manager, pronađite Windows Explorer i restartujte ga. Iz kontekstualnog menija bi trebalo da nestane Show more options opcija, a sve dostupne komande bi trebalo da budu izlistane u glavnom nivou.

Automatska instalacija aplikacija

S obzirom na to da smo instalirali Windows od nule, potrebno je da instaliramo i aplikacije koje smo navikli da koristimo. To može da bude mukotrpan i dosadan posao, jer je potrebno preuzeti svaku aplikaciju ponaosob, pokrenuti instalaciju, podesiti parametre…

Srećom, postoji mogućnost da se taj posao obavi mnogo brže i (skoro) potpuno automatizovano. Pokrenite Edge (jer je na čistoj Windows mašini to jedini browser koji posedujete) i idite na sajt ninite.com. Tu ćete naći spisak od oko 120 aplikacija koje možete da odaberete za automatski download i instalaciju. Čekirajte sve što vam je potrebno i kliknite na Get your Ninite. Time ćete pokrenuti download prilagođenog instalacionog programa, koji će automatski preuzeti sve čekirane programe i instalirati ih bez vaše intervencije.

Ukoliko imate Steam nalog, nakon instalacije aplikacije dodajte drajv gde se nalaze vaše igre. On će skenirati lokalni drajv, identifikovati i ubaciti sve instalirane igre koje pronađe

Prednost ovog alata je što vas neće ništa pitati tokom instalacije, kompletan posao će obaviti u pozadini, preuzeće isključivo najnovije stabilne verzije aplikacija sa zvaničnih sajtova proizvođača, verifikovaće sve digitalne potpise pre pokretanja bilo čega, preskočiće sve zahteve za restartom sistema tokom instalacije, kao i ponude da se uz željene aplikacije instaliraju još neki priključeni programi. Na taj način će vam uštedeti mnogo vremena i posla. S negativne strane, mogli bismo da kažemo da će svi programi biti instalirani na podrazumevanim lokacijama (neki korisnici žele da aplikacije budu instalirane na nekim alternativnim lokacijama). Takođe, verovatno neke od aplikacija koje redovno koristite neće biti na spisku, pa ćete njih morati ručno da instalirate, ali ovaj alat će vam svakako uštedeti dosta vremena.

Ručna podešavanja

Nakon instalacije programa, treba podesiti parametre svakog od njih. Nadamo se da ste, ukoliko koristite Chrome, sinhronizovali svoj nalog sa cloud-om. Ako jeste, otvorite Chrome, ulogujte se i dozvolite sinhronizaciju. To će preuzeti sve vaše Google Chrome plugin-ove, podešavanja, sačuvane „kolačiće“ i druge parametre, tako da ćete za samo nekoliko minuta dobiti potpuno funkcionalan Chrome, kao i pre reinstalacije računara.

Instalirajte sve ostale programe koje koristite i ulogujte se u njih (ukoliko postoji ta opcija). Proverite da li se ti programi startuju zajedno sa operativnim sistemom i, ukoliko za tim nema potrebe, „izbacite“ ih iz Startup sekcije. Ukoliko imate Steam nalog, nakon instalacije aplikacije dodajte drajv gde se nalaze vaše igre. On će skenirati lokalni drajv, identifikovati i ubaciti sve instalirane igre koje pronađe. U slučaju Epic-a to, nažalost, nije moguće. Sistem jeste automatizovan, ali će ponovo preuzeti sve igre koje već imate instalirane, što može da potraje neko vreme.

Najbolji antivirus?

Svoje podatke svakako treba zaštititi od virusa i drugih štetnih sadržaja. Najbolja zaštita od malicioznih pokušaja upada u računar i krađe, ili zaključavanja podataka, jeste edukacija korisnika. To znači da se ne otvaraju prilozi iz nasumičnih poruka, da se ne kliće na sumnjive linkove i ne preuzimaju programi sa sumnjivih lokacija ili sumnjivih funkcionalnosti. Ipak, uz sve to nije loše imati i neki antivirusni program. Naš predlog je da koristite Windows Defender.

On već dolazi sa Windows-om, pa je zgodan i zbog toga, ali glavni razlog za njegovu preporuku jeste taj što se pokazao veoma dobro. Odlično je integrisan sa sistemom i ne troši mnogo resursa. Nezavisni programi obično zauzimaju mnogo više prostora na disku, memorije i često su procesorski zahtevniji. Takođe, nekad su previše restriktivni, pa blokiraju pokretanje čak i legalnih aplikacija, a u nekim slučajevima nisu ni kompatibilni s najnovijim revizijama operativnog sistema.

Windows Defender je savremen i nenametljiv antivirusni program, a pri tom je i besplatan. Kad već postoji u Windows-u, iskoristite ga, a eventualni novac koji biste platili za antivirusni program možete da potrošite na neki dobar VPN alat.

Veseliji desktop

Ukoliko želite da obogatite prikaz na desktop-u nekim korisnim informacijama i atraktivnim vizuelnim dizajnom, preporučujemo vam da instalirate Rainmeter. On služi za postavljanje prilagodljivih skinova na desktop, koji mogu da sadrže različite vidžete, od monitoringa hardvera, do različitih vizuelizacija zvuka.

Preuzmite najnoviju verziju aplikacije s rainmeter.net Web stranice i instalirajte je na računar. Rainmeter dolazi s generičkim skinovima koje, ukoliko vam se ne dopadaju, možete da zamenite. Zajednica kreatora skinova je prilično velika, pa ćete sigurno naći neku varijantu koja vam odgovara. Preporučujemo da za tu svrhu pogledate zvanični sajt aplikacije, Discord Art ili Reddit.

Ukoliko želite da obogatite prikaz na desktop-u korisnim informacijama i atraktivnim vizuelnim dizajnom, instalirajte Rainmeter

Ukoliko želite da promenite wallpaper, pogledajte sajt wallhaven.cc. Tu se nalazi oko 1,2 miliona wallpaper-a, koje možete da filtrirate po različitim kriterijumima.

Poslednja provera taskbar-a

Pošto su sve aplikacije instalirane i podešene, dobro je da se još jednom prođu programi koji su dostupni kako biste videli da li im možete pristupiti dovoljno lako i brzo. Desnim klikom miša na taskbar otvorite kontekstualni meni i tu odaberite Taskbar Settings opciju. Pronađite Other system tray icons meni, gde se nalazi lista svih programa koji su pokrenuti, ali nisu vidljivi na ekranu. Tu možete da uključite opciju za prikazivanje na taskbar-u svakog pojedinačnog aktivnog programa.

Još jednu stvar nije naodmet ponovo proveriti – koji se sve programi pokreću zajedno s Windows-om. U Start meniju ukucajte Startup, pokrenite aplikaciju koja je pronađena i prođite kroz listu aplikacija koje se pokreću sa operativnim sistemom. Onemogućite sve što mislite da vam nije potrebno – ubrzaćete pokretanje Windows-a i oslobodićete radnu memoriju. Možete da napravite i dodatnu proveru, tako što ćete u Task Manager-u, u istoimenom meniju, pogledati još jednom listu startup programa. Ako niste ništa propustili, vaša nova instalacija Windows-a je spremna za ozbiljan rad.

