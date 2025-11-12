Dok drugi odlaze u Silicijumsku dolinu, Docloop gradi svoju ovde

Kompanija Docloop, nastala 2018. godine u Srbiji, pokazuje da domaća rešenja mogu biti jednako brza, pouzdana i napredna kao svetski poznate kompanije iz Silicijumske doline. Danas je Docloop jedno od vodećih rešenja za digitalno upravljanje dokumentima u regionu, sistem koji povezuje sve što kompaniji treba za jednostavno i pametno poslovanje.

„Naša ideja od početka je bila jednostavna, da svaka firma, bez obzira na veličinu i industriju može da posluje bez papira i nepotrebnih koraka,“ kaže Nenad Solujić, direktor i jedan od osnivača Docloop-a.

Kako su e-fakture prerasle u pametnu digitalnu infrastrukturu

Docloop je počeo kao sistem za razmenu e-faktura, ali je brzo prerastao tu ulogu. Danas je to kompletna platforma koja povezuje nabavku, prodaju, ugovore, interne naloge i arhivu u jedinstven digitalni tok dokumenata. Kao prvi i jedini licencirani informacioni posrednik Ministarstva finansija za razmenu e-faktura i drugih e-dokumenata, Docloop garantuje pouzdanu i bezbednu saradnju sa svakim klijentom. Od ‘one man show’ kompanija, do velikih internacionalnih korporacija.

„Naš pristup nije da korisnika prilagođavamo softveru, već softver korisniku, zato svako rešenje izgleda kao prirodni nastavak onoga što zaposleni već rade.“

Kroz brend Moj-eRačun, stotine hiljada firmi upoznale su Docloop. Danas, platforma automatski komunicira sa više od 220 ERP sistema (SAP, Pantheon, Navision i dr.), omogućavajući potpunu integraciju i praćenje dokumenata od izrade do plaćanja. Više od 4600 kompanija, među kojima su Siemens, Wurth, Mainstream, Schrack Technik, Swisslion, Zepter i AbelaPharm, koristi Docloop kako bi ubrzale rad i smanjile greške.

Nakon servisa Moj-eRačun, Docloop je razvio i najsavremeniji DMS (Document Management System) iliti sistem za upravljanjem dokumentima. Međutim, kako su projekti rasli, postalo je jasno da se platforma razvija u pravcu kompletne digitalne infrastrukture.

Danas, Docloop platforma sadrži sledeće module:

Moj-eRačun

Kreiraj aplikacija

Moj DMS

Arhivska knjiga

Task manager

eKnjigovodstvo

eDelovodnik

PDV evidencija

Fiskal aplikacija

E-Otpremnice

eRa konverter

Elektronsko potpisivanje i arhiviranje u skladu sa važećim propisima.

Svaki od ovih modula je deo iste filozofije: digitalizacija nije cilj, već alat koji oslobađa ljude od ponavljajućih zadataka i daje im više vremena za suštinske odluke.

Više od tehnologije – priča o ljudima

Docloop se oslanja na najmodernije tehnologije poput .NET-a, Blazora, Azure DevOps-a i AI modula za prepoznavanje i automatizaciju dokumenata. Ali prava vrednost platforme ne meri se samo kroz tehnološke komponente, već kroz ljude koji stoje iza njih.

Tim Docloop-a čine stručnjaci koji spajaju iskustvo iz IT-ja, finansija i administracije – kombinacija koja omogućava da rešenja budu ne samo tehnički napredna, već i poslovno smislenа, jednostavna za korišćenje i prilagođena stvarnim potrebama korisnika.

„Verujemo u tehnologiju, ali još više u ljude koji je pokreću,“ naglašava Solujić. „Digitalizacija kod nas nikada nije hladan proces automatizacije, već zajednički projekat sa klijentima, u kojem ideje i povratne informacije korisnika postaju deo svakog napretka.“

Takav pristup stvara okruženje u kojem tehnologija ne zamenjuje čoveka, već ga osnažuje -pomaže timovima da rade pametnije, brže i sa više poverenja u digitalne procese koji podržavaju njihov svakodnevni rad.

Održivost kao deo DNK

Digitalizacija nije samo efikasnost, već i ekologija. Korišćenjem Docloop-a, prosečna kompanija uštedi više od 20.000 listova papira godišnje, što znači i manje sečenih stabala. Zbog toga je pokrenuta inicijativa „Jedan partner – jedno stablo“, kroz koju Docloop za svakog novog klijenta sadi drvo.

„Ako digitalizujemo poslovanje, treba da podignemo i svest o očuvanju planete,“ poručuje Sanja Žugić, rukovodilac sektora za zaštitu životne sredine.

Kontinuitet razvoja

Sledeći korak je eOtpremnica, novi obavezni dokument u Srbiji od 01.01.2026. godine, za koji je Docloop već pripremio tehničku podršku. Paralelno se razvija i Peppol BIS integracija -standard koji će omogućiti automatsku razmenu dokumenata unutar EU.

Digitalizacija sa domaćim potpisom

Docloop je dokaz da prave inovacije mogu nastati i ovde, u Srbiji. Kombinacijom domaćeg znanja, tehnološke stručnosti i iskrene posvećenosti korisnicima, ova platforma je izrasla u jedan od stubova digitalne transformacije regiona. Docloop pokazuje da Srbija ne samo da prati globalne trendove, već ih aktivno oblikuje i da iz naše zemlje mogu dolaziti rešenja koja menjaju način na koji kompanije posluju, komuniciraju i napreduju.

„Naš cilj nije samo da sledimo promene, već da ih pokrećemo, da budemo simbol digitalizacije poslovnih procesa u regionu i primer kako domaća pamet može da stvori globalno relevantno rešenje,“ zaključuje Nenad Solujić.