Dokumentarni film otkriva kako Facebook tretira mlađe korisnike

Facebook planira da suspenduje naloge onih korisnika za koje se zaključi da su mlađi od 13 godina, a nakon dokumentarnog filma televizije Kanal 4, koji se bavi propustima u moderaciji na ovoj društvenoj platformi.

Tako su iz kompanije najavili da planiraju da udvostruče broj onih koji rade u bezbednosnim timovima, što znači da će biti 20 hiljada onih koji će se baviti ovim problemima, a nakon što je Kanal 4 otkrio da je Facebook moderatorima prethodno nalagao da ne preduzimaju ništa u slučajevima kada zaključe da neki korisnik ima manje od 13 godina. Moderatorima je sada naloženo da zaključavaju svaki nalog čiji je vlasnik mlađi od navedene granice, što znači da korisnici neće moći da pristupaju nalozima sve dok ne pruže dokaz o tome koliko imaju godina.

Sve do sada moderatori bi zaključavali samo one naloge za koje su dobili prijavu, te obaveštenje o tome da je vlasnik mlađi od 13 godina, a to se zahvaljujući pomenutom filmu sada menja. Naime, film je prikazao snimke nasilja koje deca doživljavaju na Facebook platformi, a snimljen je tako što je novinar Kanala 4 neko vreme bio na tajnom zadatku, te radio kao moderator u okviru ove društvene platforme. Tokom snimanja otkriveno je da na hiljade postova ostaje na platformi, a nakon što korisnici prijave neprikladan sadržaj, od kojih su neki sadržali otvorene pretnje.

Izvor: The Telegraph

Podelite s prijateljima

Tweet